Однако отмечается, что развертывание дополнительных американских войск на территории самой Украины не предусматривается.

Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения в странах Восточной Европы и Балтии нескольких тысяч американских военнослужащих, а также кораблей и авиации.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники в президентской администрации, США рассматривают расширение военного присутствия в регионе на фоне растущих опасений относительно возможного вторжения России в Украину.

По информации издания, на встречи в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвид высокопоставленные представители Пентагона представили Байдену несколько вариантов действий, среди которых и отправление от 1000 до 5000 военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью "десятикратного увеличения" их численности, если ситуация ухудшится.

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Байден, как ожидается, примет решение уже на этой неделе, добавил источник.

Отмечается, что ни один из рассматриваемых вариантов не предусматривает развертывания дополнительных американских войск на территории самой Украины.

Возможное вторжение РФ в Украину

Напомним, осенью 2021 года в СМИ начала появляться информация, что власти России перебросили много военных и техники к границе с Украиной.

Украина, США и ряд других западных стран предположили, что РФ готовится к вторжению. Москва отвергла обвинения и потребовала от Штатов и НАТО "гарантий безопасности", в частности, отказаться от расширения альянса на восток.

В Альянсе утверждали, что не откажутся от политики "открытых дверей".

22 января этого года в Украину прибыл самолет с первой из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятой Джо Байденом, а 23 января - вторая партия военной помощи от США.

23 января Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве.