Как Польша готовится к увеличению присутствия армии США на своей территории

Варшава подчеркнула, что получила от Штатов гораздо больше, чем планировалось.

США увеличивают количество военного контингента на территории Польши.

15 августа министр обороны Республики Польша Мариуш Блащак и государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео подписали соответствующее соглашение об усиленном оборонное сотрудничество.

Событие произошло в присутствии польского президента Анджея Дуды, сообщает Європейська правда.

Документ подписали во время турне Помпео странами Европы (Чехия, Словения, Австрия, Польша) и произошло в сотую годовщину событий Варшавской битвы или так называемого "Чуда на Висле".

Варшава подчеркнула, что получила от Штатов гораздо больше, чем планировалось.

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Самое главное - это то, что мы договорились о гораздо большем, чем мы изначально предполагали... Это потрясающий переговорный успех, - заявил министр обороны Мариуш Блащак.

Такому решению способствовало изменение позиции США, состоявшаяся в достаточно удачный момент. Менее чем два месяца назад вопрос увеличения американского военного контингента в Польше пытался решить президент Дуда, однако неудачно. Сейчас отношения Польши и США базируются на симпатиях Дональда Трампа, за которого на прошлых выборах в США проголосовали большинство американцев польского происхождения.

Расширенное соглашение не является чем-то уникальным, США имеет аналогичные соглашения с Бельгией, Венгрией и Румынией.

Соглашение с Польшей предусматривает размещение дополнительных 1000 военных в этой стране на ротационной основе. Это усилит нынешнюю присутствие американской армии в стране. Сейчас там уже находится 4500 солдат.

В Дравско-Поморском (Западнопоморское воеводство) создадут Центр боевой подготовки; разведывательная эскадрилья беспилотников разместится в Ласко (Лодзинское воеводство) в Познани (Великопольское воеводство) - элементы реконструированного командование 5-го армейского корпуса США.

Также Вроцлав-Страховице (Нижнесилезское воеводство) указано как авиабаза для разгрузки и загрузки польских и американских военнослужащих, в Повидзи (Великопольское воеводство) будет размещено воздушную бригаду сухопутных войск (вертолетная база), а также логистическую базу; Люблинец (Силезское воеводство) будет местом размещения дивизионных сил.

Кроме того, визит Помпео на торжества помог польской власти избежать ответов на некоторые неприятные вопросы, в том числе - насчет обещаний достойно отметить 100-летие Варшавской битвы.

В Польше будет создано командования V корпуса армии США. Польша обязалась оплатить расходы по отправке военных и строительства всей инфраструктуры. Американская база, как и солдаты, там служит, не будут входить в польскую юрисдикцию. Президент Польши Дуда назвал договор о военном сотрудничестве между Польшей и США гарантией безопасности Польши и всего региона.

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Автор: Наталия Печиборщ