Штаты для укрепления обороноспособности Украины передали Киеву более 80 тонн оружия, отметил глава Минобороны нашего государства.

В Украину прибыла вторая партия военной помощи от Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

"Вторая птица в Киеве! Более 80 тонн оружия для укрепления обороноспособности Украины от наших друзей из США!", – написал он.

По словам Резникова, "и это еще не конец".

Министр отметил, что груз прибыл "под надежной защитой".

Читайте такжеСША не исключают "военное противодействие" в случае нападения РФ на УкраинуНапомним, 22 января в Украину прибыл самолет с первой из нескольких партий пакета безопасной помощи, недавно принятой президентом Джо Байденом. Этот груз включал около 200 тысяч фунтов летального оружия, в том числе боеприпасов для защитников Украины на линии фронта.

Недавно США выделили дополнительно $200 млн на военную помощь Украине.

Штаты начали активнее помогать Украине на фоне новых агрессивных шагов РФ.

Осенью прошлого года в СМИ начала появляться информация, что власти РФ стянули к границе с Украиной много военных и техники.

Украина, Штаты и ряд других стран Запада предположили, что российская сторона готовится к вторжению. Власти России отвергли обвинения и потребовала от США и НАТО "гарантий безопасности", в частности, отказа от расширения Альянса на восток.

В НАТО заявили, что продолжат политику "открытых дверей".

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