Совещание состоялось в загородной резиденции американского лидера.

Президент США Джо Байден сегодня собрал свою команду по национальной безопасности и обсудил дальнейшие действия в случае вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Белый дом в Twitter.

"Сегодня президент Байден встретился со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить продолжение агрессивных действий России в отношении Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия в случае начала боевых действий почувствует на себе быстрые и тяжелые последствия.

"Байден подтвердил, что если Россия и в дальнейшем продолжит вторжение в Украину, Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами прибегнут к действиям, которые создадут для России быстрые и тяжелые последствия", – добавили в администрации президента США.

Читайте также"Катастрофа для всего мира": Джонсон назвал последствия возможного вторжения РФ в УкраинуВстреча состоялась в загородной резиденции американского лидера Кэмп-Дэвид, сообщило агентство Reuters и опубликовало фото с мероприятия.

Напомним, осенью 2021 года в СМИ начала появляться информация, что власти России перебросили много военных и техники к границе с украинским государством.

Украина, США и ряд других западных стран предположили, что РФ готовится к вторжению. Москва отвергла обвинения и потребовала от Штатов и НАТО "гарантий безопасности", в частности, отказаться от расширения Альянса на восток.

В Альянсе утверждали, что не откажутся от политики "открытых дверей".

22 января этого года в Украину прибыл самолет с первой из нескольких партий пакета помощи в сфере безопасности, недавно одобреной Джо Байденом. Этот груз включает около 200 тыс. фунтов летального оружия, в том числе боеприпасов для защитников Украины на линии фронта.

Недавно США выделили дополнительно $200 млн на военную помощь Украине.

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