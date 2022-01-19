Глава Штатов согласился в будущем тесно сотрудничать с Конгрессом во время подготовки администрацией значительных шагов в ответ на агрессию РФ против украинского государства.

Президент США Джо Байден провел сегодня виртуальную встречу с группой сенаторов от Республиканской и Демократической партий, которые недавно посетили Украину.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Встреча касалась ситуации с накоплением Россией военных сил на границе с Украиной.

"Президент Джо Байден и сенаторы обменялись мнениями о путях, которыми США могут продолжить тесное сотрудничество с нашими союзниками и партнерами по поддержке Украины, в том числе через дипломатические усилия с целью решить текущий кризис и меры сдерживания. Президент согласился в дальнейшем тесно работать с Конгрессом во время подготовки администрацией значительных шагов в ответ на дальнейшую агрессию России против Украины", – отметили в Белом доме.

Читайте такжеБайден попросил приехать в Украину по трем причинам – БлинкенНапомним, 17 января группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий посетили Украину. В рамках визита они встретились с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и главами силовых ведомств – МВД Денисом Монастырским и Минобороны Алексеем Резниковым.

После встречи с Зеленским американские сенаторы предупредили президента РФ Владимира Путина, что тот совершит самую большую ошибку в карьере, если снова ворвется в Украину со своими войсками, которые стянуты к границам нашего государства.

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