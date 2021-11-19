Американский лидер находится в медицинском центре.

Президент США Джо Байден временно передал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис. Американский лидер в этот период будет в больнице.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Байден пройдет ежегодное медицинское обследование и для этого потребуется анестезия. В связи с этим Байден не сможет временно выполнять свои обязанности.

"Как было при президенте Джордже Буше в 2002 и 2007 году, согласно указанной в конституции процедуре, президент Байден передаст свои полномочия вице-президенту на короткий период, когда будет находиться под анестезией", - сообщила спикер Белого дома Джен Псаки.

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При этом не сообщается, в каком состоянии находится президент США.

Как ранее сообщал УНИАН, спикер Белого дома Джен Псаки слегла с COVID-19 перед поездкой на саммит G20. Положительный тест на коронавирус получили все члены ее семьи. В связи с этим она решила не ехать с президентом США Джо Байденом на саммит "Большой двадцатки" в Рим.

Позже помощник Байдена, сопровождавший его на международных встречах в Европе, также получил положительный результат теста на COVID-19 перед возвращением в США.

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Автор: Анастасия Горбачева