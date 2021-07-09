Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры.
Об этом сообщает официальный сайт Белого дома.
Главы государств обсудили постоянные кибератаки, которые делают преступники из России против учреждений в США и во всем мире.
В беседе с Путиным Байден поднял проблему продолжающихся кибератак с использованием программ-вымогателей, которые затронули США.
Байден заявил о необходимости для российской стороны принять меры по пресечению деятельности хакеров, действующих на территории РФ. Также он заверил, что американские власти готовы предпринять все необходимые меры, чтобы защитить "свой народ и критически важную инфраструктуру перед лицом этого непрекращающегося вызова".
Также президенты США поговорили о возобновлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии, решение о котором сегодня приняли в Совете безопасности ООН.
Вопрос Украины, скорее всего, в разговоре не поднимался, поскольку об этом не говорится в сообщении.
В Кремле сам факт переговоров подтвердили.
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Встреча Байдена с Путиным
16 июня в Женеве состоялась первая встреча Байдена в роли президента США с российским главой Владимиром Путиным. Стороны обсуждали, в частности, роль России в кибератаках на объекты Штатов, вопрос Украины, договор о ядерных вооружениях и отравление Навального.
По результатам саммита прошли пресс-конференции президентов. Путин говорил об Украине, вступлении в НАТО и Минских соглашениях. Байден об этом упомянул лишь вскользь. При этом американский глава заявил, что в отношениях с РФ хочет предсказуемости и стабильности, а Путин, мол, стремится избежать холодной войны.
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