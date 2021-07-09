Главы государств обсудили постоянные кибератаки, которые делают хакеры из России против учреждений в США и во всем мире.

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры.

Об этом сообщает официальный сайт Белого дома.

Главы государств обсудили постоянные кибератаки, которые делают преступники из России против учреждений в США и во всем мире.

В беседе с Путиным Байден поднял проблему продолжающихся кибератак с использованием программ-вымогателей, которые затронули США.

Байден заявил о необходимости для российской стороны принять меры по пресечению деятельности хакеров, действующих на территории РФ. Также он заверил, что американские власти готовы предпринять все необходимые меры, чтобы защитить "свой народ и критически важную инфраструктуру перед лицом этого непрекращающегося вызова".

Также президенты США поговорили о возобновлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии, решение о котором сегодня приняли в Совете безопасности ООН.

Вопрос Украины, скорее всего, в разговоре не поднимался, поскольку об этом не говорится в сообщении.

В Кремле сам факт переговоров подтвердили.

Встреча Байдена с Путиным

16 июня в Женеве состоялась первая встреча Байдена в роли президента США с российским главой Владимиром Путиным. Стороны обсуждали, в частности, роль России в кибератаках на объекты Штатов, вопрос Украины, договор о ядерных вооружениях и отравление Навального.

По результатам саммита прошли пресс-конференции президентов. Путин говорил об Украине, вступлении в НАТО и Минских соглашениях. Байден об этом упомянул лишь вскользь. При этом американский глава заявил, что в отношениях с РФ хочет предсказуемости и стабильности, а Путин, мол, стремится избежать холодной войны.

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Автор: Олег Давыгора