Украина и Турция договорились о сотрудничестве в сфере диверсификации источников и маршрутов поставок газа.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором подчеркнул, что стратегическое партнерство между Украиной и Турцией динамично развивается и является примером настоящих дружеских отношений, что подкрепляется конкретными делами.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента Украины.

Так, Зеленский и Эрдоган обсудили перспективы взаимодействия в энергетической сфере. Президент Украины отметил, что для нашей страны, как и для Турции, актуальной является задача диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа. Была достигнута договоренность о совместной проработке возможных вариантов взаимодействия в этой области.

Кроме того, президенты отметили активизацию работы переговорной группы и констатировали необходимость финализации Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией.

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Лидеры государств обменялись мнениями о важности углубления сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

«Углубление взаимодействия между Украиной и Турцией – важный фактор обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе, и реальным примером такой работы является взаимодействие в формате «Квадрига», – отметил президент Украины.

Глава государства поблагодарил Турцию за решительную поддержку Украины на пути к обретению полноправного членства в НАТО, в частности во время Брюссельского саммита Альянса. "Особенно ценю это дружественное проявление в условиях агрессии РФ против Украины", – подчеркнул он.

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Автор: Екатерина Гирнык