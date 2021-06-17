Президент США пригрозил ответом, если РФ нарушит основные нормы

В ходе саммита президентов США и Российской Федерации озвучили ключевые секторы, на которые недопустимы кибератаки. Всего их 16.

Об этом сообщает корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс в Twitter.

По ее словам, президент США Джо Байден заявил российского коллега Владимиру Путину о недопустимости хакерских атак на:

объекты химической промышленности;

торговые объекты;

систему коммуникации;

жизненно важные производства;

плотины;

оборонные объекты;

систему срочной медпомощи;

сферу здравоохранения в целом;

объекты энергетики;

финансовые объекты;

объекты сельского хозяйства и продовольственной сферы;

информационные технологии;

ядерные объекты;

правительственные учреждения;

транспорт;

все объекты водоснабжения.

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Напомним, что на пресс-конференции в Женеве Байден заявил, что не угрожал Путину военным ответом на кибератаки РФ, но назвал объекты, на которые не должны совершаться хакерские атаки.

"Он знает об этом (о киберпотенциале США и способности реагировать, - ред.). Если россияне действительно нарушат основные нормы, мы ответим", - указал американский президент.

Встреча Байдена и Путина в Женеве

Российский президент Владимир Путин первым выступил по поводу результатов встречи с американским главой Джо Байденом в Женеве. По его словам, тема Украины "подробно не затрагивалась" и отметил, что тема вступления Киева в НАТО "затрагивалась мазком", потому там "нечего обсуждать".

При этом он обвинил Украину в нежелании реализовывать "Минские соглашения".

Также он пожаловался, что на Западе называют российскую политику "непредсказуемой", тогда как США сами ведут себя непредсказуемо.

Помимо этого, стороны договорились вернуть своих послов.

Кроме того, Путин отличился странным заявлением по поводу ареста Алексея Навального. По словам президента РФ, оппозиционер якобы специально вернулся в Россию после лечения в Германии, чтобы его арестовали.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что передал российскому главе во время встречи в Женеве нерушимую приверженность США к суверенитету и территориальной целостности Украины. При этом он уверен, что Путин не хочет новой холодной войны с США.

Кроме того, американский лидер заявил, что Москве грозят "разрушительные последствия", если российский оппозиционер Алексей Навальный умрет в колонии. Также он отметил, что поведение Путина еще может измениться под влиянием мира и следующие месяцы станут "испытанием".

Помимо этого, Байден и Путин обменялись подарками. Так, президенту РФ преподнесли хрустальную статуэтку бизона и очки-авиаторы, а американскому лидеру - письменный набор "Москва" с хохломской росписью.

Также стороны договорились запустить двусторонний диалог по вопросам стратегической стабильности.

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Автор: Анастасия Горбачева