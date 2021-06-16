По информации Белого дома, встреча Байдена и Путина может длиться четыре-пять часов.

В среду, 16 июня, в Женеве пройдет встреча президента США Джо Байдена с российским главой государства Владимиром Путиным. Начало саммита - в 14:00 по киевскому времени.

О чем будут говорить Путин и Байден

Главы двух государств обсудят "практически все темы, которые сейчас волнуют стороны": состояние и перспективы развития российско-американских отношений, вопросы стратегической стабильности, борьбу с киберпреступностью, проблематику экономического сотрудничества, климат и Арктику.

Читайте такжеВ день встречи Байдена и Путина посла Украины примут в ГосдепеКроме того, Байден и Путин поднимут вопросы региональных проблем, в том числе Ближнего Востока, Сирии, Ливии, в ситуации вокруг иранской ядерной программы, Афганистана, Корейского полуострова, Нагорного Карабаха и Украины.

После завершения переговоров президенты выступят на отдельных пресс-конференциях.

Сколько продлится встреча Байдена с Путиным

На переговорах будут присутствовать только президенты США и РФ, госсекретарь, глава МИД России, а также переводчики. Встреча может длиться четыре-пять часов.

В администрации Белого дома рассказали журналистам, что перерывы или обед не запланированы.

Встреча Путина и Байдена: онлайн-трансляция

УНИАН ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи президента США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.

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Автор: Ольга Робейко