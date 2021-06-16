По словам Джо Байдена, очевидно, что в развязывании холодной войны не заинтересованы ни США, ни РФ.

Президент США Джо Байден считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин не хочет новой холодной войны с США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден сказал на пресс-конференции после встречи с Путиным в Женеве.

"Я не думаю, что он стремится к холодной войне с Соединенными Штатами. Я не думаю, что об этом идет речь", - отметил Байден.

В то же время, как добавил президент США, он сказал Путину, что разница между их поколениями составляет около 10 лет, и поэтому речь не идет о ситуации, когда на встречах надо "обниматься и любить друг друга".

По словам Байдена, очевидно, что в развязывании холодной войны не заинтересованы ни США, ни РФ. По мнению президента США, Путин понимает это.

Однако, как сказал Байден, это не означает, что Путин готов "сложить свое оружие".

По словам американского президента, Путин обеспокоен тем, что США якобы пытаются «устранить его».

"Он до сих пор этим обеспокоен. Но я не думаю, что это является движущей силой для того типа отношений, которые он хочет иметь с Соединенными Штатами", - отметил Байден.

Встреча Байдена и Путина в Женеве

Читайте такжеПутин заявил, что Байден "позвонил и объяснился" после заявления об "убийце"В среду, 16 июня, в Женеве прошла встреча президента США Джо Байдена с российским главой государства Владимиром Путиным.

По итогам встречи первым пресс-конференцию дал Путин. В частности, он говорил о вступлении Украины в НАТО, Донбассе и Минских соглашениях.

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Автор: Виталий Саенко