Президент США не проявляет лидерской позиции и боится проиграть выборы, считает он.

Политический эксперт Максим Джигун объяснил, почему в администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена скептически относятся к украинским ударам по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Свое мнение он высказал в эфире "1+1" во время телемарафона. В частности, он прокомментировал, чего боятся американцы, когда распространяют заявления о сомнениях в эффективности украинских ударов по российским НПЗ и когда призывают Израиль не наносить удары в ответ на ракетную атаку Ирана.

"Я думаю, боятся того, чтобы проиграть выборы. И это ключевая тема этого года для администрации президента Байдена и для всей их команды. Они понимают, что любая нестабильность в Европе или на Ближнем Востоке угрожает позициям Байдена и его окружению", - подчеркнул Джигун.

Эксперт отметил, что вокруг Украины и Израиля в Соединенных Штатах продолжаются активно дискуссии по поводу того, что президент Джо Байден оказался не таким активным политиком, который смог бы остановить конфликт и обеспечить мир в мире.

"Соединенные Штаты испокон веков считались вот тем мировым полицейским, который умеет наводить порядок и сохранять демократию, но такая вялая позиция по поводу Украины, развертывание сейчас войны между Израилем и Палестиной, между Израилем и Ираном, которая обостряется, указывает на то, что все же не срабатывает та стратегия, которую они выбрали в начале. Вот собственно поэтому и движется дело в том направлении, чтобы пытаться успокоить всех и утихнуть по крайней мере до осени, когда для Байдена будет наверняка один из важнейших моментов, пожалуй, в политической карьере", - сказал эксперт.

Также у него спросили мнение о том, что должно происходить в Украине в решающий момент выборов, чтобы Байден мог победить в избирательной кампании в США.

"У меня стойкое ощущение того, что Байден очень хотел бы, чтобы Украина в том формате, в котором есть сейчас, оборонялась с незначительными изменениями линии фронта, чтобы не было ударов не только по военной инфраструктуре, но и не было ударов по Крымскому мосту. Собственно, отношения между Германией и Соединенными Штатами очень близки. И то, что Шольц так загадочно отказывается каждый раз от поставок нам ракет Taurus, которые собственно и нужны для того, чтобы этот мост разрушить, может указывать на то, что есть и связь здесь такая", - сказал эксперт.

Джигун убежден, что для Байдена сейчас "важно максимально заморозить любые попытки России сдвинуть линию фронта, но, вместе с тем, не делать каких-то сверхрешительных шагов со стороны Украины, поскольку они могут задействовать какие-то другие механизмы внутри России, которые являются непредсказуемыми в Соединенных Штатах".

Эксперт напомнил об одобренном и подписанном в США законе о лендлизе для Украины в 2022 году, который не действует. "Этот закон позволял Байдену давать огромные возможности для Украины на поле боя и возможно даже заканчивать войну тогда. Но этого не произошло. Оружия победы мы не получили. Мы не смогли отодвинуть врага до тех рубежей, после которых продолжение войны становилось бы не важным и невозможным для них (россиян)", - сказал Джигун.

Он считает, что Байден сейчас не демонстрирует лидерской позиции, которой от него ожидают.

США против ударов по НПЗ в России: что известно

Как сообщал УНИАН, по данным издания The Washington Post, в Вашингтоне опасаются, что атаки дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы может привести к росту мировых цен на энергоносители и эскалации.

Ранее в Пентагоне заявили, что атаки БПЛА могут оказать негативное влияние на мировой энергетический рынок, а также назвали российские НПЗ "гражданскими целями".

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