'Это внутренний надлом': Зеленский ответил, как чувствует себя во время войны

Он также попросил представить, что "среди погибших очень много детей, которые вообще никогда не жили в мирное время".

Президент Владимир Зеленский ответил, что чувствует себя тяжело, но с пониманием сложной реальности и с оптимизмом.

Об этом он заявил в подкасте The Diary Of A CEO. "Как я себя чувствую? Тяжело, но с пониманием сложной реальности и с оптимизмом, потому что я все еще верю, что добро побеждает", - сказал он.

"Без надежды жить нельзя. Я понимаю, что иногда внутри можно быть полностью сломленным, особенно во время войны, особенно семьям, которые, теряют кого-то близкого в семье – ребенка, не дай Бог, или жену, мужа, мать. Это просто внутренний надлом. Это очень тяжело, и им намного тяжелее. Я считаю, что намного тяжелее, чем мне со всеми этими испытаниями", - высказал мнение президент.

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Также во время подкаста на столе лежали снимки, среди которых Зеленский увидел свое, где он несет игрушку на месте прилета по детской площадке.

"Это просто ужасная история. Это было... когда ракета попала в детскую площадку, и скорость ракеты была такой, что сирена вообще не помогла. Так что это был вопрос секунд: ракета ударила, и погибли дети – в основном там погибли дети – и взрослые, просто прохожие. Пара, я помню, они просто гуляли, проходили мимо, и из-за того, что они проходили мимо, они погибли. Родители, знаете, прямо с этой стороны тоже дома, и родители там... некоторые из них видели это через окно. Вы понимаете, каково это – видеть из окна, как твоего ребенка просто разрывает на части... А игрушки... Во время такой трагедии есть традиция приносить цветы для взрослых и игрушки для детей. Я ездил туда. Это боль. Я скажу еще раз: моя боль не составляет и 10% от той боли, которую испытывают родители. Это страшно, просто страшно – ракета, оборвавшая жизнь ребенка, который еще ничего не видел", - поделился пережитым глава государства.

Он также попросил представить, что "среди погибших очень много детей, которые вообще никогда не жили в мирное время".

Война в Украине: новости

Ранее УНИАН писал, что Зеленский прокомментировал ракетный удар, который российские "гуманисты" нанесли по Киеву.

Также он сообщил, что Россия по-прежнему требует от Украины передать ей ключевые города в Донецкой области – Славянск, Краматорск и Дружковку – для завершения войны.

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