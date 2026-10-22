Новый снимок впервые показал размеры сверхсекретного бомбардировщика США

После долгих лет ожиданий эксперты наконец смогли установить реальные размеры нового стратегического бомбардировщика США B-21. Об этом сообщает портал TWZ, который проанализировал новый спутниковый снимок Google Earth.
Благодаря ему можно с уверенностью утверждать, что размах крыльев B-21 составляет примерно 152 фута (46,3 м), а длина – 61 фут (18,6 м). Таким образом, по размаху крыльев B-21 примерно на 12% меньше, чем B-2. Такая же разница – около 12% – наблюдается и в длине стратегических бомбардировщиков.
Сам снимок был сделан 20 июня 2026 года на авиабазе Эдвардс. Изображение имеет достаточное разрешение, чтобы в сочетании с точными измерительными инструментами Google Earth получить окончательные данные о размерах самолета.
Ранее многие авиационные обозреватели утверждали, что размах крыльев нового самолета не превышает 130 футов (39,6 м). Теперь эти оценки уже не актуальны.
"В любом случае теперь мы можем с полной уверенностью утверждать, что B-21 меньше своего предшественника, но не настолько, как можно было бы подумать", – пишет главный редактор TWZ Тайлер Роговей.
Интересно, что по длине B-21 почти такой же, как истребитель F-15. Для большого бомбардировщика это может показаться странным. Однако не стоит забывать, что самолеты типа "летающее крыло" обманчивы с точки зрения визуального восприятия. Сбоку они выглядят компактными, а истинные масштабы становятся очевидными только спереди или при осмотре сверху.
B-21 с самого начала должен был быть меньше B-2. При разработке самолета приоритетами должны были стать большая дальность полета и доступная стоимость, а также низкая заметность, а не огромная полезная нагрузка.
Чрезвычайно большой дальности полёта B-21 способствуют усовершенствованная аэродинамика, большой запас топлива и два экономичных двигателя.
B-21 – справка
B-21 Raider – это стратегический бомбардировщик, разработанный корпорацией Northrop Grumman для Военно-воздушных сил США. Он создан для постепенной замены двух типов американских самолетов: Rockwell B-1 Lancer и Northrop Grumman B-2 Spirit.
Вместе с глубоко модернизированными старыми бомбардировщиками Boeing B-52 B-21 должен сформировать обновленную основу стратегической авиации США. Предполагается, что он сможет нести как высокоточные обычные боеприпасы (например, бомбы JDAM), так и стратегическое ядерное вооружение, в частности крылатые ракеты AGM-181 LRSO.
B-21 – другие новости
Ранее в сети было опубликовано первое детальное изображение стратегического бомбардировщика B-21 Raider, сделанное с верхнего ракурса. Самолет попал в кадр во время испытаний дозаправки в воздухе, благодаря чему удалось рассмотреть элементы его конструкции, которые ранее оставались скрытыми.
Исследователи из Китая утверждают, что с помощью сложной системы моделирования смогли выявить потенциальные аэродинамические уязвимости американского стелс-бомбардировщика.