Новый снимок впервые показал размеры сверхсекретного бомбардировщика США

Реальные размеры B-21 Raider до сих пор официально не обнародованы.

После долгих лет ожиданий эксперты наконец смогли установить реальные размеры нового стратегического бомбардировщика США B-21. Об этом сообщает портал TWZ, который проанализировал новый спутниковый снимок Google Earth.

Благодаря ему можно с уверенностью утверждать, что размах крыльев B-21 составляет примерно 152 фута (46,3 м), а длина – 61 фут (18,6 м). Таким образом, по размаху крыльев B-21 примерно на 12% меньше, чем B-2. Такая же разница – около 12% – наблюдается и в длине стратегических бомбардировщиков.

Сам снимок был сделан 20 июня 2026 года на авиабазе Эдвардс. Изображение имеет достаточное разрешение, чтобы в сочетании с точными измерительными инструментами Google Earth получить окончательные данные о размерах самолета.

Видео дня

Ранее многие авиационные обозреватели утверждали, что размах крыльев нового самолета не превышает 130 футов (39,6 м). Теперь эти оценки уже не актуальны.

"В любом случае теперь мы можем с полной уверенностью утверждать, что B-21 меньше своего предшественника, но не настолько, как можно было бы подумать", – пишет главный редактор TWZ Тайлер Роговей.

Интересно, что по длине B-21 почти такой же, как истребитель F-15. Для большого бомбардировщика это может показаться странным. Однако не стоит забывать, что самолеты типа "летающее крыло" обманчивы с точки зрения визуального восприятия. Сбоку они выглядят компактными, а истинные масштабы становятся очевидными только спереди или при осмотре сверху.

B-21 с самого начала должен был быть меньше B-2. При разработке самолета приоритетами должны были стать большая дальность полета и доступная стоимость, а также низкая заметность, а не огромная полезная нагрузка.

Чрезвычайно большой дальности полёта B-21 способствуют усовершенствованная аэродинамика, большой запас топлива и два экономичных двигателя.

B-21 – справка

B-21 Raider – это стратегический бомбардировщик, разработанный корпорацией Northrop Grumman для Военно-воздушных сил США. Он создан для постепенной замены двух типов американских самолетов: Rockwell B-1 Lancer и Northrop Grumman B-2 Spirit.

Вместе с глубоко модернизированными старыми бомбардировщиками Boeing B-52 B-21 должен сформировать обновленную основу стратегической авиации США. Предполагается, что он сможет нести как высокоточные обычные боеприпасы (например, бомбы JDAM), так и стратегическое ядерное вооружение, в частности крылатые ракеты AGM-181 LRSO.

B-21 – другие новости

Ранее в сети было опубликовано первое детальное изображение стратегического бомбардировщика B-21 Raider, сделанное с верхнего ракурса. Самолет попал в кадр во время испытаний дозаправки в воздухе, благодаря чему удалось рассмотреть элементы его конструкции, которые ранее оставались скрытыми.

Исследователи из Китая утверждают, что с помощью сложной системы моделирования смогли выявить потенциальные аэродинамические уязвимости американского стелс-бомбардировщика.

Вас также могут заинтересовать новости: