Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина не наносит удары по гражданским объектам.

Идея ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории России заключается в оказании давления на диктатора Владимира Путина. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко.

"Во-первых, это ограничивает его пространство для маневра, а во-вторых, это помогает убедить российское общество и элиты в том, что продолжение войны стоит дороже, чем ее прекращение", – сказал он в интервью The Economist.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина не наносит удары по гражданским объектам – целями становятся только военные корабли, самолеты противника, а также нефтяная инфраструктура.

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"Один удар по аэродрому может повредить семь, десять, 15 самолетов. Каждый из них стоит свыше $30 млн. Мы можем сделать операцию менее чем за $2 млн. Это фантастически рентабельно", – констатировал Литвиненко.

Удары по НПЗ в России: это стоит знать

Эксперт Константин Криволап заявил, что украинские атаки охватили 50% нефтеперерабатывающих заводов России. Он отметил, что, по последним данным, производство топлива в России упало на 15%. Москва это компенсирует за счет бензина из Беларуси и Казахстана.

В свою очередь военно-политический обозреватель Александр Коваленко говорит, что атаки по НПЗ в России могут быть одним из нелинейных решений противостоять активному применению Россией авиабомб.

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