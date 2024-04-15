Администрация Байдена считает атаки на НПЗ России безрассудны и способны привести к росту цен.

Киев рассматривает удары по российским НПЗ как рычаг влияния на Москву, которая ведет войну против Украины. В США опасаются, что это приведет к росту мировых цен на энергоносители и вызовет более агрессивные ответные действия России внутри Украины.

Издание Washington Post пишет, что просьба американских чиновников прекратить удары по НПЗ вызвала раздражение у президента Украины Владимира Зеленского и его помощников, они отмахнулись от него. При этом Вашингтон продолжает настаивать.

Однако вместо того, чтобы прислушаться к просьбам США, Украина удвоила удары по российским объектам, включая атаку 2 апреля на третий по величине нефтеперерабатывающий завод России.

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Эти инциденты усилили напряженность в отношениях, поскольку Киев ждет, примет ли Конгресс пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов, в то время как российские войска пробивают украинские позиции на линии фронта. С января Украина уже поразила более десятка нефтеперерабатывающих заводов и вывели из строя не менее 10% мощностей российских НПЗ. На этом фоне мировые цены на нефть достигли шестимесячного максимума в то время, как Байден активизирует свою предвыборную кампанию.

Защитники стратегии Украины обвиняют Белый дом в том, что внутренняя политика для Киева приоритетнее военных целей.

"Мне кажется, что администрация Байдена не хочет, чтобы цены на газ росли в год выборов", - сказал сенатор Том Коттон министру обороны Ллойду Остину во время слушаний на прошлой неделе.

"В то время как Россия атакует нефтегазовый и энергетический сектор Украины, почему бы украинцам не атаковать российский нефтегазовый и энергетический сектор?" - спросил представитель Остин Скотт во время другого недавнего слушания.

Поддержание поставок на мировые энергетические рынки для снижения инфляции является приоритетом для администрации, признают чиновники. Но это также важно для поддержания в Европе помощи украинской армии.

"Рост цен на энергоносители может ослабить европейскую поддержку помощи Украине", - сказал высокопоставленный американский чиновник.

Кроме того, в США обеспокоены, что удары мало способствуют снижению боеспособности России и привели к массированной российской контратаке на украинскую электросеть, которая вредит Украине гораздо больше, чем атаки на нефтеперерабатывающие заводы вредят России.

"Атаки беспилотников не уничтожают целые нефтеперерабатывающие заводы и обычно даже не разрушают отдельные установки, а только повреждают их", - пишет Сергей Вакуленко, эксперт по нефтяной промышленности. "Усть-Лужский и Рязанский НПЗ вернулись в строй через несколько недель после атаки".

Противодействие США атакам на нефтеперерабатывающие заводы возмутило официальных лиц в Киеве, которые считают эти удары честной игрой. Они считают, что удары необходимы для того, чтобы повысить цену российской агрессии и убедить российское общество в том, что оно не будет в безопасности до тех пор, пока не закончится война.

Другие говорят, что опасения США по поводу роста цен на энергоносители из-за атак на НПЗ беспочвенны, отмечая, что последние повышения вызваны сокращением добычи ОПЕК Плюс и нестабильностью, связанной с войной Израиля с ХАМАС.

Позиция США контрастируют с позицией союзников Вашингтона в Европе, которые едва скрывают свое удовольствие от украинской кампании.

Реакция США на удары по НПЗ - последние новости

Этой весной Украина активно била по российским объектам нефтегазовой отрасли, чтобы повлияють на ситуацию на фронте.

Вскоре в западных СМИ появилась информация о том, что Вашингон просил Украину не бить по российским НПЗ, ведь это может привести к росту цен на нефть, а также к мести со стороны Москвы. Удары продолжились.

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