iPhone Duo за $2000 сложили и разложили 10 тысяч раз: что стало с экраном

Шарнир смартфона выдержал проверку без заметного ухудшения работы, но складка сильно бросается в глаза.

Покупатели складных смартфонов часто задаются вопросом, как такие устройства выглядят после длительного использования. Техноблогер Тим Пан решил проверить это на практике. Он провел серию испытаний iPhone Duo с помощью специального механизма для складывания смартфонов, а результат запечатлел в видео.

Первые 500 складываний блогер сделал сам, и уже на этом этапе линия сгиба на внутреннем 7,6-дюймовом экране стала заметнее по сравнению с новым устройством. Но при включенном экране и обычном использовании эта разница практически не бросается в глаза .

Затем к эксперименту подключили специальную машину, которая выполнила еще 9.5 тысяч циклов при комнатной температуре. Дополнительно смартфон выдержал 1000 складываний на морозе при температуре около −20 °C.

Видео дня

После испытаний в центре образовалась заметная складка, как у первых поколений складных смартфонов, впрочем, серьезных изменений в работе шарнира специалист не обнаружил. Механизм сохранил плавность хода, а усилие при открывании практически не изменилось.

Блогер также проверил устойчивость конструкции к изгибу в противоположном направлении. Измеритель зафиксировал нагрузку 37,8 килограмм-силы, или около 371 Н.

Что результаты теста означают для покупателей

Если предположить, что владелец складывает телефон 100 раз в день, то 10 000 циклов соответствуют около 100 дням использования – чуть больше трех месяцев.

Хотя это лишь условный расчет: одни пользователи открывают и закрывают смартфон значительно реже, другие делают это чаще. Кроме того, результаты лабораторного испытания нельзя напрямую приравнивать к нескольким месяцам эксплуатации в реальных условиях.

Однако для покупателей, которым особенно важен безупречный внешний вид экрана, увеличение заметности складки может стать серьезным недостатком. Тем, кто больше беспокоится о надежности механизма, результаты проверки шарнира дают определенные основания для оптимизма.

Продажи iPhone Duо стартуют уже завтра, 23 октября, по цене от $2000 за версию с 256 ГБ памяти. Новый смартфон заметно отличается от привычных моделей iPhone и предлагает формат, который Apple разрабатывала больше 10 лет.

Ранее обозреватели сравнили iPhone 18 Pro против iPhone 17 Pro и 16 Pro Max – и рассказали, что изменилось на самом деле.

Вас также могут заинтересовать новости: