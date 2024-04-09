Остин заявил, что Украине выгоднее атаковать тактические и оперативные цели.

Министр обороны Соединенных Шатов Америки Ллойд Остин заявил, что украинские атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам могут повлиять на мировые энергетические рынки.

Как пишет Bloomberg, такое заявление прозвучало на сенатском комитете по делам вооруженных сил. "Эти удары могут иметь последствия для мировой энергетической ситуации. Украине выгоднее атаковать тактические и оперативные цели, которые могут напрямую повлиять на текущую борьбу", - сказал минстр.

В ответ сенатор-республиканец Том Коттон обвинил администрацию президента в препятствовании эффективным действиям Украины по политическим причинам. "Мне кажется, что администрация Байдена не хочет, чтобы цены на бензин росли в год выборов", - сказал он.

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Также на заседании Остин снова призвал Конгресс одобрить дополнительную военную помощь Украине, напомнив, что это обеспечивает рабочие места для американцев.

Реакция США на удары по НПЗ:

Напомним, этой весной Украина активно била по российским объектам нефтегазовой отрасли. Выяснилось, что оккупанты не в состоянии защитить свои объекты.

Вскоре в западных СМИ появилась информация о том, что Вашингон просил Украину не бить по российским НПЗ, ведь это может привести к росту цен на нефть, а также к мести со стороны Москвы. Удары продолжились.

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