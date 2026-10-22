15 км подземными ходами в тыл россиян: военные провели уникальную операцию (видео)

В результате операции 30 оккупантов были взяты в плен, потери противника составили более 100 человек.

Корпус "Хартия" провел подземную контрнаступательную операцию, продвинувшись более чем на 15 км по подземным коммуникациям в тыл врага на Купянском направлении.

Об этом говорится в сообщении корпуса на странице в соцсети. Группировка под командованием 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" совместила подземное наступление с действиями на поверхности и ударами беспилотников.

В результате были сорваны планы оккупантов проникнуть в тыл Купянска, более 30 оккупантов взяты в плен, потери противника составили более 100 человек.

"Мы наблюдали, как противник действует под землей. И изучали, как он это делает. Россияне намеревались использовать газопроводы для проникновения в тыл наших войск. Тогда мы сами спустились под землю. Мы предвидели действия противника и освоили тактику ведения боевых действий под землей", – рассказывает командир корпуса, бригадный генерал Игорь Оболенский.

Для проведения операции под названием "Велес" бойцов готовили к работе в замкнутом пространстве, обустроили подземный маршрут и применили собственные технологические решения для связи, навигации и жизнеобеспечения.

В сообщении говорится, что действия под землей и на поверхности сопровождались ударами беспилотников, которые координировались через общий координационный центр с бригадой "Ахиллес".

Война в Украине: новости

Как сообщал УНИАН, по данным Института изучения войны (ISW), с 1 сентября по 16 октября этого года российские оккупанты утратили контроль над 112 кв. км территории. В то же время с начала года армия РФ захватила около 100 кв. км.

При этом в ISW оценили, что наступательная операция ВСУ сорвала планы командования РФ по окружению сил ВСУ в районе "пояса крепостей". Украинские бойцы дошли до реки Жеребец, после чего линия фронта сократилась, а оборону удалось организовать на более выгодных рубежах, где наблюдалась большая концентрация пехоты и были более благоприятные позиции для применения БПЛА и артиллерии. Поэтому для возобновления наступления в направлении Лимана россиянам придется в очередной раз форсировать реку.

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