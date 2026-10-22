РФ пойдет на Днепр и Павлоград, если Украина отдаст Донбасс – Зеленский

Москва может захватить огромное количество украинских городов, подчеркнул президент.

Россия по-прежнему требует от Украины передать ей ключевые города в Донецкой области – Славянск, Краматорск и Дружковку – для завершения войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Diary Of A CEO.

"Это ведет прямо в Днепропетровскую область – на Павлоград, Днепр. Это важнейшие центры... Кривой Рог – мой родной город, Никополь – это промышленный, инженерный, производственный хаб, это экономика нашей страны", – заявил Зеленский.

Он добавил, что Украине опасно отдавать РФ подконтрольную часть Донецкой области, поскольку там расположена укрепленная линия обороны ВСУ.

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"Если мы отдадим им эти наши города, тогда риск будет огромным. Если он захочет идти дальше, он сможет захватить огромное количество наших городов, если продвинется вперед. И риск реальный. Никто ничего не гарантирует", – подчеркнул Зеленский.

Мирные переговоры: что известно

Напомним, ранее в Кремле прокомментировали новые усилия США по завершению войны в Украине. Помощник кремлевского диктатора Юрий Ушаков заявил, что в Европе "начали думать и серьезнее подходить к решению этого кризиса". В то же время он добавил, что США "уловили новые нюансы" на переговорах с Европой, но эти нюансы Кремль "не полностью устраивают".

Зеленский, комментируя этот раунд переговоров, заявил, что РФ согласилась на трехстороннюю встречу с представителями Вашингтона и Киева на техническом уровне для проведения мирных переговоров. Президент подчеркнул, что на данный момент дата встречи неизвестна, однако США хотят провести ее как можно скорее.

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