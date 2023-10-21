На прошлой неделе Израиль предупредил палестинцев в секторе Газа о необходимости покинуть северную часть сектора перед возможным наземным вторжением.

Силы обороны Израиля продолжают подготовку к наступлению в секторе Газа, в том числе к наземным операциям. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу, пишет Politico.

В ЦАХАЛе заявили, что недавно были утверждены планы "расширенной оперативной деятельности", и что как регулярные, так и резервные военнослужащие были развернуты и проводили учения.

"Мы добьемся того, что необходимо, проявив боевой дух и решимость, чтобы обеспечить безопасность нашего народа на многие годы вперед", - сказал офицер ЦАХАЛа Ор Воложинский, командир 188-й бронетанковой бригады.

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Заявления генсека ООН о ситуации

Доставка гуманитарной помощи началась в субботу на территорию, где не хватает воды, продуктов питания и лекарств.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в субботу призвал защитить гражданское население и сохранить гражданскую инфраструктуру, включая больницы, школы и помещения ООН, от израильских бомбардировок.

"Предосудительное нападение" ХАМАСа на Израиль "никогда не сможет оправдать коллективное наказание палестинского народа", заявил Гутерриш на саммите, который проводит Египет по вопросу войны между Израилем и сектором Газа.

Гутерриш указал на "более широкий контекст" войны, заявив, что решение израильско-палестинского конфликта на основе двух государств является "единственной реалистичной основой для истинного мира и стабильности".

Война в Израиле 2023 - новости

Как сообщал УНИАН, 7 октября 2023 года террористическая группировка ХАМАС атаковала Израиль. В результате внезапного нападения погибло более 1200 человек, в том числе 18 граждан Украины.

После нападения Израиль начал операцию "Железные мечи", совершая удары по территории сектора Газа. Также Израиль объявил о полной блокаде Газы, в частности, перекрыл подачу воды и электричества. Помимо этого, Израиль собрал войска для наземного вторжения с целью уничтожить ХАМАС.

На прошлой неделе Израиль предупредил палестинцев в секторе Газа о необходимости покинуть северную часть сектора перед возможным наземным вторжением. Но главари группировки ХАМАС призвали жителей севера сектора Газа оставаться дома несмотря на приказ Израиля эвакуироваться в южную часть анклава.

Генсек ООН раскритиковал нападения ХАМАС на Израиль и призвал группировку освободить всех заложников. В то же время он выражает беспокойство из-за реакции Израиля на эту атаку и просит его воздержаться от сокрушительного ответа.

Президент США Джо Байден поддержал Израиль в войне против ХАМАС, но провел четкое различие между ХАМАСом и палестинским народом, призвав защищать мирных жителей в Газе.

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