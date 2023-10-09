Генсек ООН напомнил Израилю, что "военные операции должны проводиться в строгом соответствии с международным гуманитарным правом".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш критикует нападения ХАМАС на Израиль и призывает палестинскую террористическую группировку освободить всех заложников. В то же время он выражает беспокойство из-за ответа Израиля на эту атаку.

"Я признаю законные жалобы палестинского народа. Но ничто не может оправдать эти акты террора и убийства, увечья и похищения мирных жителей. Я повторяю свой призыв немедленно прекратить эти атаки и освободить всех заложников. Хотя я признаю законную обеспокоенность Израиля безопасностью, я также напоминаю Израилю, что военные операции должны проводиться в строгом соответствии с международным гуманитарным правом", – сказал генсек ООН.

Гутерриш также сказал, что "глубоко обеспокоен" количеством погибших и с палестинской стороны, среди которых много женщин и детей.

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"Я глубоко опечален сегодняшним заявлением о том, что Израиль начнет полную осаду Сектора Газа. ... Гуманитарная ситуация в Газе была чрезвычайно ужасной перед этими боевыми действиями; теперь она будет только экспоненциально ухудшаться", – добавил он.

Гутерриш также призвал Израиль допустить гуманитарные грузы и персонал гуманитарных миссий в Газу. "Израиль должен увидеть материализацию своих законных потребностей в безопасности, а палестинцы должны увидеть четкую перспективу создания собственного государства", – говорит он.

Ответ Израиля на масштабное нападение ХАМАС - это надо знать

7 октября палестинская группировка ХАМАС, контролирующая Сектор Газа –одну из частей частично признанного Государства Палестина. Боевики нанесли массированные удары и вторглись в южные регионы Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что это "не операция, не эскалация, а война", а также, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) немедленно задействует всю свою мощь, чтобы уничтожить ХАМАС.

Уже 9 октября главный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что израильские войска восстановили контроль над городами на границе, в которые вторглись боевики.

Также сегодня Израиль принял решение о полной блокаде Газы с прекращением поставок продуктов, воды и электроэнергии. ЦАХАЛ удвоила интенсивность ударов по Сектору Газа. Было объявлено, что ЦАХАЛ наносит самые масштабные авиаудары по ХАМАС в Газе, чтобы уменьшить и уничтожить их способность терроризировать народ Израиля.

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