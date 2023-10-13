Террористы заявили, что сцены миграции больше не повторятся.

Террористическая группировка ХАМАС призвала жителей севера сектора Газа оставаться в своих жилищах несмотря на приказ Израиля эвакуироваться в южную часть анклава.

Как пишет The Times of Israel, ХАМАС призывает палестинцев "оставаться непоколебимыми в своих домах и твердо стоять перед лицом этой отвратительной психологической войны, которую развязывает оккупация".

Террористическая группа отмечает, что Израиль напрасно надеется на то, что люди сбегут.

Видео дня

"Сцены миграции и перемещения остались в прошлом и не повторятся, кроме победного возвращения нашего народа на нашу оккупированную землю", - говорится в заявлении.

Эвакуация из Газы

Армия обороны Израиля уведомила Организацию Объединенных Наций о том, что все палестинское население на севере Сектора Газа должно эвакуироваться в южную часть Газы в течение 24 часов. ЦАХАЛ может быть готов начать наземное вторжение после шести дней воздушной бомбардировки в ответ на атаку ХАМАС в субботу.

В то же время в ООН считают невозможным такое значительное перемещение "без разрушительных гуманитарных последствий". Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан раскритиковал такую реакцию ООН, назвав ее "позором".

Приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) об эвакуации северной части Газы вызвал шквал паники внутри анклава. Местные в панике собирают уцелевшее имущество, царит хаос.

Вас также могут заинтересовать новости: