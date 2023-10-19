По количеству погибших иностранцев в Израиле украинцы являются вторыми после американцев, отметил посол Украины в Израиле.

В Израиле в результате атаки террористической группировки ХАМАС погибло 18 граждан Украины, а не 23.

Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил в эфире информационного марафона. "Мы получили информацию от Министерства внутренних дел с персональными данными граждан. У нас подтверждена информация насчет 18 погибших. Не 23. Эта информация не соответствует действительности", - сказал Корнийчук.

Дипломат уточнил, что по количеству погибших иностранцев в Израиле украинцы являются вторыми после американцев. "Что касается сектора Газа, ситуация, к сожалению, еще больше усложняется. У нас уже в списке на эвакуацию количество людей перевалило за 300. Сейчас 308. Но она увеличивается постоянно. Я думаю, что может подойти к отметке 400 в течение следующего дня-двух", - сказал посол.

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Он надеется, что эвакуация из сектора Газа начнется. "Надеюсь, что палестинская сторона, ХАМАСовцы выполнят свое обещание и выпустят иностранцев", - сказал Корнийчук.

Также, по его словам, за ночь подтверждена гибель одной украинки в секторе Газа. Ее персональные данные установлены. В то же время уже из Израиля вылетело три чартерных самолета, которые эвакуировали около 450 украинцев. Сегодня вечером состоится еще один эвакуационный рейс. Уже около 80 украинцев зарегистрировались на этот рейс.

Гибель украинцев в Израиле - что сообщалось ранее

Как сообщал УНИАН, 18 октября посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил о гибели 23 украинцев.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что это данные Министерства внутренних дел Израиля, тогда как сведения украинской стороны пока отличаются. По состоянию на вчерашний день в МИД Украины подтверждали гибель 13 украинцев.

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