В Армении лидер оппозиции Пашинян сформировал новое правительство

Все назначения произведены по предложению премьер-министра Пашиняна.

В Армении полностью сформирован Кабинет министров. Сегодня президент Армении Армен Саркисян подписал указы о назначении новых членов правительства.

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Об этом сообщает Радио Азатутюн.

Этими указами Мгер Григорян назначен вице-премьером, Зограб Мнацаканян - министром иностранных дел, Мане Тандилян - министром труда и социальных вопросов, Атом Джанджугазян – министром финансов, Артак Зейналян – министром юстиции, Арсен Торосян - министром здравоохранения, Артур Хачатрян – министром сельского хозяйства, Левон Ваградян – министром спорта и по делам молодежи.

Арцвик Минасян воглавил министерство экономического развития и инвестиций, Эрик Григорян – охраны природы, Ашот Акопян – транспорта, связи и информационных технологий, Грачья Ростомян – министерство по чрезвычайным ситуациям, Артур Григорян – энергетических инфраструктур и природных ресурсов, Лилит Мукунц – минкультуры.

Все назначения произведены по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщал УНИАН, 8 мая Пашинян был избран премьер-министром Армении. Его кандидатуру поддержали 59 депутатов парламента.

На этой неделе по представлению премьера Арарат Мирзоян был назначен первым вице-премьером, а Тигран Авинян - вице-премьером.

На должность министра обороны Армении был назначен Давид Тоноян, Сурен Папикян был назначен министром территориального управления и развития, Араик Арутюнян - министром образования и науки, а Мхитар Айрапетян – министром диаспоры.

На должности начальника полиции и директора Службы национальной безопасности были назначены, соответственно, Валерий Осипян и Артур Ванецян.