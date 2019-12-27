Российские ГРУшники ездили в Барселону накануне референдума о независимости Каталонии - СМИ

Правительство Испании уже давно подозревал российское вмешательство во внутренние дела страны.

В Барселону с 2016 по 2017 годы перед референдумом о независимости Каталонии путешествовали по меньшей мере трое сотрудников Главного разведывательного управления России.

Об этом говорится в совместном расследовании испанской газеты El Pais, международной группы журналистов-расследователей Bellingcat и Civic Media, передает Громадське.

Так, согласно расследованию речь идет о трех сотрудниках секретного "подразделения 29155" ГРУ РФ - Дениса Сергеева, Алексея Калинина и Михаила Опрышко.

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Сергеев посетил Барселону несколько раз, иногда он использовал другую фамилию (Федотов) для прикрытия. Его последний визит датируется 29 сентября 2017 года, это за два дня до референдума о независимости Каталонии.

14 декабря 2016 года, Алексей Калинин, который считается самым активным сотрудником ГРУ РФ, (используя имя Алексея Никулина) прибыл в Барселону через месяц после прибытия Сергеева. Согласно полученной информации, Калинин был замечен не только в Европе, но и в Китае, Турции, Израиле и Дубае.

Третий вероятный российский шпион Михаил Опрышко прибыл в Барселону в декабре 2017 года, после того как 27 октября испанское правительство ввело в Каталонии прямое правление в ответ на одобрение декларации о независимости местным парламентом. Сейчас неизвестно сколько времени сам Опрышко провел в Испании.

По словам собеседников в испанских дипломатических кругах, правительство Испании уже давно подозревал российское вмешательство во внутренние дела страны.

"С весны 2018 года и после дела Скрипалей, британская и американская разведки предоставили информацию о нескольких дестабилизирующих шагах, которые делали россияне на Западе, в том числе что касается Испании, то их внимание было сосредоточено именно на Каталонии", - заявил собеседник.

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Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся непризнанный центральной властью референдум о независимости от Испании. Большинство голосов жители Каталонии отдали на референдуме за отделение от Испании, однако результаты голосования не признала ни одна страна мира.

11 октября глава правительства Каталонии Карлос Пучдемон подписал декларацию о провозглашении независимости Каталонии в одностороннем порядке.

27 октября Сенат Испании приостановил автономию Каталонии, применив 155 статью Конституции - в регионе ввели прямое управление. После этого Мадрид распустил парламент и правительство Каталонии. Пучдемон и ряд лидеров Каталонии покинули страну.

14 октября 2019 года некоторых лидеров Каталонии испанский суд приговорили к 9-13 годам тюрьмы. Это привело к массовым акциям протеста в регионе.

Международный ордер на арест Пучдемона Верховный суд Испании выдал 14 октября. Пучдемон сдался бельгийской власти 18 октября.

18 октября президент Каталонии Жоаким Торра заявил, что будет добиваться нового референдума о независимости.