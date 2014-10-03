В Болгарии на заводе по производству боеприпасов произошел взрыв: никто не выжил
Никаких признаков жизни не удалось обнаружить на месте трагедии в болгарском поселке Горни Ло, где на заводе по изготовлению взрывчатых веществ прозвучало несколько мощных взрывов
В момент трагедии на заводе обезвреживали греческие мины. Власти сообщают о 15 погибших сотрудниках, сообщает Euronews.
"Завод в буквальном смысле сгорел. Не осталось ни одного здания. Полиция перекрыла место происшествия. Мы используем тепловые камеры и другое оборудование для поиска живых. Мы нашли одно животное. Однако никаких признаков человеческой жизни, ни одного человека", – сообщил сотрудник болгарского МВД Светлозар Лазаров.
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Ранения получили три работника завода, которые в момент взрыва находились у ворот завода, все они отправлены в больницу.
"Мы возвращались домой с работы и были уже на выходе. Мы проходили проверку и стояли вне здания завода, когда вдруг раздался взрыв. Я почувствовала как на меня что-то посыпалось, ударило. Я упала, а больше ничего не помню", – сказала одна из пострадавших.
Это уже не первое происшествие на заводе, в 2007 и 2010 годах здесь в результате взрывов погибли 6 человек.