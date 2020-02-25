Обвиняемый в отравлении бизнесмена из Болгарии был членом миссии России в ВТО - Bellingcat

Bellingcat, The Insider и Der Spiegel утверждают, что не менее восьми офицеров ГРУ России причастны к покушению на Гебрева.

Предполагаемый сотрудник ГРУ Георгий Горшков, которого прокуратура Болгарии обвиняет в отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева, имел дипломатический паспорт и был членом миссии России во Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и швейцарского издания Tamedia, передает «Дождь».

Предположительно, настоящее имя Горшкова — Егор Гордиенко. В январе 2017 года он прилетал в Женеву, имея дипломатический ранг третьего секретаря, и был аккредитован как член российской миссии при ВТО.

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Журналисты утверждают, что с 2010 года Гордиенко начал путешествовать под именем Георгий Горшков. В марте и апреле 2014 года он несколько раз был в Ростове и в Крыму, а в июле получил от государства квартиру в том же доме, что и один из предполагаемых отравителей Скрипалей Александр Мишкин («Александр Петров»).

Согласно расследованию, в апреле и мае 2015 года «Горшков» был в Болгарии вместе с Денисом Сергеевым («Сергей Федотов») и Сергеем Лютенко («Сергеем Павловым»), которые также обвиняются в покушении на Гебрева. После этого Гордиенко перестал использовать фамилию «Горшков» для поездок. В 2016 году он ездил в Крым, а в 2017 году отправился в Европу с дипломатическим паспортом.

На сайте российской миссии при ВТО Гордиенко не указан. Однако официальный представитель ВТО Кейт Рокуэлл подтвердил Tamedia, что Гордиенко был аккредитован как член российской делегации и должен был работать до конца 2020 года, но покинул миссию в 2018 году.

В Женеве в 2017 году Гордиенко активно общался с Мишкиным, Сергеевым и Анатолием Чепигой - сотрудниками ГРУ, которые обвиняются в отравлении Скрипалей. Журналисты предполагают, что Гордиенко, чей багаж как дипломата не досматривался, мог доставить «Новичок» из России в Европу.

Бизнесмен Емельян Гебрев был отравлен в 2015 году. В феврале этого года прокуратура Болгарии назвала имена троих россиян, которых подозревают в преступлении, - это Сергей Павлов, Сергей Федотов и Георгий Горшков. Им предъявили заочные обвинения. По данным следствия, они пытались отравить бизнесмена, его сына и еще одного человека.

Bellingcat, The Insider и Der Spiegel утверждают, что не менее восьми офицеров ГРУ России причастны к покушению на Гебрева.