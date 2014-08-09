ЕС компенсирует странам-членам убытки от российских санкций - посол ЕС в Москве

Об этом в интервью телеканалу Дождь заявил посол ЕС в Москве Вигаудас Ушацкас.

По его словам, Россия и Евросоюз способны нормализовать отношения, способствуя деэскалации конфликта в Украине.

"Мы все заинтересованы в хороших отношениях с Россией… При содействии России мы могли бы помочь решить важные вопросы по стабилизации обстановки в Украине и наладить отношения между такими важными и естественными партнерами, как Россия и Европейский союз", - заявил Ушацкас.

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При этом он подчеркнул, что ему неизвестно, смогут ли российские компании закупать европейские товары в странах Таможенного союза. Также он уточнил, что названная 7 августа цифра в 12 миллиардов евро - это общая сумма товарооборота продуктов России и ЕС, а не возможные потери от введения Россией запрета на поставки продовольствия из европейских стран. По его словам, сейчас проводиться анализ того, как Евросоюз сильно пострадает от продовольственного эмбарго.

Как сообщал УНИАН, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки говядины, свинины, овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Запрет импорта продуктов стала ответом Москвы странам, которые ввели санкции против РФ.