Главное за день: обзор топ-новостей

Правительство Меркель слагает полномочия

Срок полномочий нынешнего правительства ФРГ во главе с Ангелой Меркель официально истекает во вторник — в день первого заседания бундестага нового созыва. Однако вакуума власти в Германии не будет: канцлер и министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового кабмина, и объем их полномочий практически не изменится.

Крымский астероид назвали одним из самых опасных для цивилизации

Если Крымский астероид упадет на землю, то цивилизация будет уничтожена, считает профессор Стэнфордского университета.

Недавно открытый украинским ученым астероид несет намного более серьезную опасность, чем предполагалось ранее. Небесное тело несколько дней назад заметил сотрудник крымской лаборатории ГАИШ МГУ им. Ломоносова Геннадий Борисов. По его словам, астероид 2013 TV135 может столкнуться с нашей планетой 26 августа 2032 года.

Волгоградский теракт должен был состояться в Москве - СК РФ

В Следственном комитете заявили, что теракт должен был произойти в Москве. Однако по пока неустановленным причинам Наида Асиялова привела взрывное устройство в действие в Волгограде. По словам очевидцев, бомба сработала практически сразу же после того, как смертница вошла в автобус.

Мищенко предложил отсрочить наказание Тимошенко на время лечения за границей

Внефракционный народный депутат Сергей Мищенко предлагает Верховной Раде принять закон, предусматривающий отсрочку выполнения приговора осужденному в связи с болезнью.

Таиланд решил ввести для иностранцев сбор за въезд в страну

Правительство Таиланда может ввести в середине января 2014 года денежный сбор с иностранцев, въезжающих в страну.

Яценюк требует отставки правительства из-за "катастрофы" в экономике

Фракция “Батькивщина” требует отставки правительства. Об этом заявил на заседании Верховной Рады председатель фракции Арсений Яценюк.

Он отметил, что экономическая ситуация в Украине является “катастрофической и драматичной”. По словам Яценюка, “золотовалютные резервы центрального банка Украины минус 17 млрд долларов США, мы не покрываем даже три месяца импорта”.

Также Яценюк заявил, что бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко согласна на частичное помилование.

«Да, Юлия Тимошенко согласно на частичное помилование. Она об этом публично заявила, что она делает серьезный шаг. Она для судьбы Украины готова принять частичное помилование», - отметил политик.

К тому же, Арсений Яценюк, что ЕС выступает категорически против отсрочки отбывания наказания для Тимошенко.

«Даже если бы сама Тимошенко согласилась на такой вариант, то на это не согласен Европейский Союз. Ключевое требование Европейского Союза – это прекращение политических преследований, а не перерыв, отсрочка политических преследований, а остановка», - сказал он.

Украина прекратила импорт польского газа из-за дороговизны

Украина приостановила поставки природного газа с территории Польши по контракту с немецким газовым трейдером RWE из-за дороговизны топлива, а кроме того, отмечает сложности с открытием поставок газа по реверсной схеме из Румынии.

Онищенко покидает пост главы Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко покидает пост в связи с истечением срока полномочий, новым руководителем будет назначена его заместитель Анна Попова, сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"У Геннадия Григорьевича Онищенко истек срок полномочий на посту главы Роспотребнадзора, в связи с чем он покидает этот пост. Новым главой ведомства будет назначена заместитель руководителя Роспотребнадзора Анна Попова", - заявила Голодец журналистам в Пекине, комментируя сообщения о возможной отставке Онищенко.

В то же время у Медведева заявили, что Онищенко пока никто не увольнял. Распоряжения об отставке главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко не было; решение, останется ли он руководителем ведомства или на этот пост будет назначена другая кандидатура, - в компетенции премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщила по телефону из Пекина пресс-секретарь главы российского правительства Наталья Тимакова.

Ефремов объяснил, почему оппозиция не голосовала за повестку дня

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает, что блокирование работы парламента связано с нежеланием оппозиции принимать законопроекты, которые касаются возможности лечение экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко за границей.

Украина обошла Россию по цене на бензин среди стран Европы

Украина в третьем квартале поднялась на одну ступень в рейтинге по ценам на бензин среди 33 стран Европы, опередив по стоимости топлива Россию, которая сместилась на 31 место; самый дорогой бензин по-прежнему в Норвегии.

ГАИ: Украинские дороги к зиме практически не готовы

Дорожно-коммунальные организации Украины практически не готовы к работе в зимний период.

Как отметили в ГАИ, у коммунальных служб отсутствует необходимое количество современной снегоуборочной техники, а большинство имеющейся находится в непригодном состоянии.

В ГАИ вызывает также серьезную обеспокоенность наличие ямочности на проезжей части автодорог и улиц, и большинство ям образовалось еще в начале весны. Ввиду того, что дорожно-коммунальными организациями на протяжении строительного сезона работы по ликвидации ямочности выполнялись очень медленными темпами, на сегодняшний день их общая площадь составляет почти 2 млн кв. м.

Президенты Франции и США обсудили инцидент со шпионажем американских спецслужб

Ситуацию, связанную с сообщениями СМИ о массовой прослушке телефонов французских граждан, обсудил по телефону с президентом Франции Франсуа Олландом глава администрации США Барак Обама.

В Белом доме напомнили, что Обама распорядился пересмотреть весь процесс сбора разведывательной информации спецслужбами США, чтобы не допустить нарушения права граждан на неприкосновенность частной жизни.

Также сегодня стало известно, что спецслужбы США прослушивали миллионы телефонов в Испании, Италии и Голландии.

Агентство национальной безопасности США осуществляло сбор данных о личных переговорах жителей Италии. Не удалось скрыться и гражданам Нидерландов. По сообщению местных итальянских СМИ, АНБ удалось заполучить доступ к миллионам личных телефонных разговоров, sms-сообщений и электронной почте, принадлежащей итальянским гражданам.

Золотовалютные резервы Украины могут сократиться до 19 млрд долл

Золотовалютные резервы Украины, объем которых на текущий момент незначительно превышает критически низкий уровень в 21 млрд долл., к концу года могут сократиться до 19 млрд долл, поскольку резервы остаются единственным источником оплаты природного газа, закупаемого для проведения отопительного сезона, и поддержки курса национальной валюты, который Национальный банк Украины на текущий момент удерживает посредством валютных интервенций.