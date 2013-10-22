Крымский астероид назвали одним из самых опасных для цивилизации

Недавно открытый украинским ученым астероид несет намного более серьезную опасность, чем предполагалось ранее. Небесное тело несколько дней назад заметил сотрудник крымской лаборатории ГАИШ МГУ им. Ломоносова Геннадий Борисов. По его словам, астероид 2013 TV135 может столкнуться с нашей планетой 26 августа 2032 года.

Изначально такая вероятность, была крайне мала — 1 на 63 тысячи, однако всего через несколько дней NASA подняла такую вероятность до 1 на 14 тыс., сообщает Сегодня.

«Я сам сделал особый телескоп, который рассчитан на поисковые задачи. Он и обнаружил астероид. Впоследствии уже другие лаборатории определили орбиту и стало известно, что это потенциально опасный астероид, то есть существует возможность столкновения с Землей», — говорит Геннадий Борисов, который стал и открывателем первой украинской кометы.

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Крымский астероид, как его уже называют некоторые СМИ, наделили 1 классом по Туринской шкале опасности. Это означает, что вероятность столкновения крайне мала, однако она не нулевая. «Этот астероид один из самых опасных из ранее открывавшихся», — говорит Борисов. По его словам, такой же ранг имеет только один — 2007 VK184, но «его считают уже не таким опасным».

«Если большой астероид столкнется с Землей, вероятно произойдет катастрофа, подобная той, что привела к исчезновению динозавров. Я уверен, что это сотрет с лица земли нашу цивилизацию», — приводит американские СМИ слова профессора Стэнфордского университета Скотта Хьюбарта. По его словам, проблема в том, что программы по защите от астероидов NASA далеко не всегда способны предвидеть столкновения. «Мы не можем видеть астероиды, движущиеся с направления Солнца в дневном свете. Чем они меньше и темнее, тем сложнее их заметить», — говорит ученый.