Куда сбежать от холода: 5 морских направлений Европы без толп и по доступной цене

В некоторых из них даже в январе держится до +22°C, а вместо летних очередей на улицах царит тишина.

Если вас пугают серые и дождливые европейские столицы зимой , есть альтернатива, пишет Travel Off Path.

Юг Европы в холодное время года дарит солнце, пустые набережные и заметно более дешевые отели, чем летом.

Подборка из пяти таких направлений.

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Гарачико (Тенерифе), Испания

Средняя дневная температура зимой здесь достигает +21…+22 °C, а вода в океане с декабря по март прогревается до +19…+21 °C.

Гарачико расположено на северном побережье Тенерифе. Остров принадлежит Испании, но находится примерно в тысяче километров от материка, у западного побережья Африки. Погода здесь практически не меняется в течение года. Теплая куртка понадобится разве что тем, кто решит подняться на заснеженный вулкан Тейде.

В центре городка находится колониальная площадь с деревянными балконами и церковь Санта-Ана XVI века, восстановленная после извержения вулкана в 1706 году. То же извержение оставило вдоль берега природные бассейны из лавы. Купаться в них можно, но только когда волны не переливаются через край, и лучше в обуви для воды.

Сколько примерно стоит отдых на Тенерифе зимой 2026–2027 годов:

бюджетный гостевой дом или апартаменты – $85–125 за ночь

отель в Гарачико – $130–195 за ночь

обед в канарском ресторане – $14–23

кофе кортадо – $2–3

местное пиво – $2,5–4

природные бассейны Эль-Калетон – бесплатно

Мальта

Зимой воздух здесь прогревается до +15…+17 °C, а температура моря держится на уровне +15…+18 °C.

Летом на острове жара достигает почти +38 °C, а улицы заполняют пассажиры круизных лайнеров. Зато зимой, по словам автора, в Соборе в Валлетте можно спокойно рассмотреть полотна Караваджо, а средневековая Мдина, которую называют "Тихим городом", действительно становится тихой. Даже в ресторан de Mondion со звездой Мишлен легко попасть без бронирования за несколько дней.

Море прохладное, но для короткого купания вполне подходит. Любимое развлечение автора – поездка на пароме на соседний остров Гозо с каменными городками, цитаделью и бирюзовыми бухтами.

Любимое развлечение большинства на Мальте – поездка на пароме на соседний остров Гозо. Там есть такие же красивые каменные городки, цитадель на холме и бухты с бирюзовой водой, но без туристической толпы.

Сколько стоит отдых на Мальте зимой 2026–2027 годов:

бюджетный отель или гостевой дом – $70–110 за ночь

бутик-отель в Валлетте – $110–185 за ночь

обед в местном ресторане – $15–25

капучино – $2,5–4

билет на автобус – около $2,25

паром на Гозо и обратно для пешего пассажира – около $5,25

Агиос-Николаос (Крит), Греция

Дневная температура зимой здесь +14…+16 °C, вода в море +15…+18 °C.

Городок на востоке Крита, примерно в часе езды от Ираклиона, раскинулся вокруг круглого озера. Согласно греческим мифам, в нём купалась сама Афина. Вдоль берега стоят кафе, а выше – пешеходные улочки и таверны. Издание рекомендует семейную таверну Avli с критской кухней и домашним вином.

Желающие могут искупаться на пляже Китроплатия с очень прозрачной водой, зимой он почти пуст. Если курсируют лодки, стоит съездить на остров Спиналонга, где когда-то была колония прокажённых. Но зимой лодки ходят редко, поэтому расписание лучше уточнить заранее.

Сколько стоит отдых на Крите зимой 2026–2027 годов:

бюджетный отель или гостевой дом – $55–90 за ночь

трехзвездочный отель – $75–120 за ночь

обед в критской таверне – $13–22

фредо-капучино – $3–5

местное пиво – $3–5

Пафос, Кипр

Зимой днём здесь +17…+19 °C, а море прогревается до +17…+19 °C.

Кипр входит в состав ЕС, хотя географически относится к Западной Азии. От Турции его отделяют всего около 72 км, поэтому, по мнению автора, зимний день здесь может напоминать самый солнечный день дождливого парижского марта.

Большинство туристов едут сюда за морем и спокойствием, но у Пафоса есть и богатая история. Здесь находятся Царские гробницы, внесенные в список ЮНЕСКО, высеченные в скале, а в археологическом комплексе Като-Пафос – дом Диониса II века с мифологическими мозаиками и римский одеон. Зимой автор советует съездить в горную деревушку Омодос с семейными винодельнями и средневековым монастырем.

Сколько стоит отдых в Пафосе зимой 2026–2027 годов:

бюджетный отель или апартаменты – $65–105 за ночь

четырёхзвёздный отель – $110–170 за ночь

обед в кипрской таверне – $15–25

капучино – $3–5

местное пиво – $3–5

вход в археологический парк Като-Пафос – около $5

Тавира, Португалия

Дневная температура зимой здесь +16…+18 °C, вода +16…+17 °C.

Издание называет Тавиру, пожалуй, самым красивым городком на юге Португалии. Туристы обходят его стороной, так как все популярные курорты Алгарве расположены к западу от аэропорта Фару, а Тавира – к востоку, в 35–40 минутах езды от него.

Городок пересекает река со старинным "римским" мостом, который на самом деле скорее средневековый. Рядом находится кафе Pastelaria Tavirense, где пастел-де-ната с кофе стоят менее $5. Также стоит подняться к замку XI века с мавританскими стенами, а природный парк Риа-Формоза зимой подойдет для наблюдения за птицами.

Сколько стоит отдых в Алгарве зимой 2026–2027 годов:

бюджетный гостевой дом – $60–95 за ночь

трехзвездочный отель – $85–125 за ночь

обед в португальском ресторане – $12–20

пастел де ната – $1,5–2,5

бика (португальский эспрессо) – $1,5–2,5

паром до Илья-де-Тавира и обратно – около $3

Куда ещё поехать

Ранее мы писали, что недооценённый немецкий Хемниц переживает туристический бум. В 2025 году, когда город стал Культурной столицей Европы, туристы провели там рекордные 743 тысячи ночей, что на четверть больше, чем годом ранее. При этом отдых там по-прежнему недорогой: ночь в бюджетном отеле стоит около $90, а бокал пива – около $4,5.

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