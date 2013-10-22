Волгоградский теракт должен был состояться в Москве - СК РФ

По информации Следственного комитета, Наида Асиялова планировала теракт вместе со своим гражданским мужем Дмитрием Соколовым, 25-летним Русланом Казанбиевым и 25-летним Курбаном Омаровым, которых разыскивают по подозрению в совершении теракта в Махачкале 3 мая 2012 года. Тогда погибли 14 человек, более 100 получили ранения, пишет Russia Today.

В Следственном комитете заявили, что теракт должен был произойти в Москве. Однако по пока неустановленным причинам Наида Асиялова привела взрывное устройство в действие в Волгограде. По словам очевидцев, бомба сработала практически сразу же после того, как смертница вошла в автобус.

Напомним, что взрыв прогремел 21 октября в салоне волгоградского автобуса маршрута №29 в 14:05. В это время в нём ехали более 30 пассажиров. По данным Следственного комитета, бомбу привела в действие террористка-смертница, которая вошла в автобус на остановке за несколько минут до взрыва. Жертвами теракта стали шесть человек. Медики оказали помощь 37 пострадавшим, 27 из которых увезли в больницы. В отделениях реанимации остаются восемь тяжело раненых. Сообщается, что почти половина находившихся в автобусе — это студенты, которые постоянно пользуются маршрутом №29.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по трём статьям Уголовного кодекса: «убийство более двух лиц», «теракт» и «незаконный оборот оружия».

В Волгоградской области с полуночи сегодняшнего дня объявлен 3-хдневный траур. В регионе будут отменены массовые и развлекательные мероприятия. На всей территории области будут приспущены государственные флаги.