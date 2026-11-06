В Китае начались масштабные репрессии, невиданные со времён Мао Цзэдуна, – Financial Times

Более 7 миллионов членов Компартии подверглись различным формам наказания.

Китайский диктатор Си Цзиньпин проводит в стране масштабную антикоррупционную кампанию, которая по масштабам репрессий уже сопоставима со временами Мао Цзэдуна и угрожает экономической стабильности Китая. Об этом пишет Financial Times.

Одним из показательных случаев стал инцидент с бывшим китайским регулятором финансового рынка Фань Синьхаем. В июле он должен был выступить на семинаре в Пекинском университете, однако неожиданно не появился. Впоследствии государственное агентство "Синьхуа" сообщило, что чиновник находится под следствием по подозрению в серьезных нарушениях партийной дисциплины и законодательства.

Как отмечает издание, кампания чисток охватывает всё более широкие круги китайской элиты в преддверии съезда Компартии в следующем году, на котором Си Цзиньпин, как ожидается, получит четвёртый пятилетний срок на посту лидера партии.

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Масштабы кампании продемонстрировало недавнее пятое пленарное заседание Центрального комитета КПК. Около четверти его членов отсутствовали, преимущественно из-за кадровых чисток. Ничего подобного в истории современного Китая не было со времён так называемой Культурной революции Мао Цзэдуна.

По подсчётам профессора Миньсинь Пэя из колледжа Клермонт-Маккенна, при правлении Си Цзиньпина различные политические, административные или судебные наказания понесли около 7,2 млн членов Компартии. Среди них – не менее 632 высокопоставленных чиновника. В третий президентский срок Си, начавшийся в 2023 году, среднее количество наказанных чиновников превысило 800 тысяч в год. В целом за это время не менее 628 китайских партийных функционеров были привлечены непосредственно к уголовной ответственности и, вероятно, получили реальные тюремные сроки.

В то же время эффективность этой политики остается предметом дискуссий. По данным Transparency International, индекс восприятия коррупции в Китае с 2012 года улучшился лишь с 39 до 43 баллов.

Беспокойство экспертов вызывает влияние чисток на работу государственного аппарата. Чиновники, опасаясь обвинений в коррупции или нелояльности, всё чаще избегают самостоятельных решений и рискованных проектов. Это особенно опасно на фоне слабого внутреннего спроса и проблем с долгами местных органов власти.

"Местные чиновники могут отдавать предпочтение политической послушности вместо экспериментов", – приводит издание оценку старшего экономиста Oxford Economics Шеаны Юэ.

Еще одним следствием становится ухудшение качества информации, поступающей к высшему руководству. Из-за страха наказания чиновники могут скрывать проблемы и сообщать руководству только то, что оно хочет услышать. Это создает риск принятия ошибочных решений, особенно в экономической политике.

Несмотря на это, эксперты не ожидают свертывания антикоррупционной кампании. Её главной целью всё больше становится обеспечение личной лояльности партийного аппарата Си Цзиньпину.

"Десятилетие его лечения не сработало, и даже самые близкие к нему люди оказались коррумпированными. Его ответ – увеличить дозу", – описывает стратегию Си Цзиньпина научный сотрудник Jamestown Foundation Кристофер Най.

Ситуация в Китае

Как писал УНИАН, по данным американской разведки, в вооруженных силах Китая обнаружили масштабную коррупцию, которая могла серьезно подорвать программу военной модернизации и поставить под сомнение готовность страны к крупной войне, в частности против Тайваня. Наибольшие проблемы якобы зафиксированы в Ракетных войсках и военно-промышленном комплексе, где сообщается даже о случаях замены ракетного топлива водой и неисправных ракетных шахтах.

Посол США в Китае Дэвид Пердью заявил, что масштабные чистки в высшем военном руководстве КНР являются не только борьбой с коррупцией, но и попыткой Си Цзиньпина установить полный контроль над армией. По его словам, расследования в отношении высокопоставленных военных, в частности заместителя председателя Центральной военной комиссии Чжан Юся, свидетельствуют о серьезных проблемах в военном руководстве страны.

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