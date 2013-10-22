Правительство Меркель слагает полномочия

Во вторник свое первое, учредительное заседание проводит бундестаг 18-го созыва, избранный по итогам выборов 22 сентября. В повестке дня: выборы президента парламента, его заместителей, а также утверждение нового регламента. Одновременно с первым заседанием бундестага истекают полномочия прежнего правительства. То есть уже во вторник Меркель и ее министры получат от президента Германии Йоахима Гаука уведомления об увольнении, пишет РИА Новости.

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Однако нового правительства, которое должно быть сформировано по итогам сентябрьских выборов, до сих пор нет. И когда оно появится, непонятно. В немецкой конституции такой вариант развития событий предусмотрен. И чтобы не допустить безвластия, глава государства в соответствии со статьей 69 Основного закона ФРГ поручит Меркель и ее команде продолжить исполнение своих обязанностей до избрания преемников.

Таким образом, на своих постах останутся и канцлер, и министры, и статс-секретари ведомств (в Германии эта должность аналогична посту замминистра в других странах).

Как пояснил РИА Новости немецкий политолог Юрген Фальтер, объем их полномочий практически не изменится. "В рамках бюджетных обязательств федеральное правительство — в отличие, например, от США — остается полностью дееспособным. То есть у нас не остановится финансирование госучреждений или не случится что-то в этом роде. Все, что задано в бюджете, будет профинансировано", — сказал эксперт.

Правительство — даже с приставкой "и.о." — сохраняет право выпускать распоряжения, утверждать и вносить в бундестаг законопроекты и даже принимать новый бюджет. Хотя в своей законотворческой деятельности оно должно оглядываться на парламент, в котором у него уже нет большинства.

По словам Фальтера, предусмотренные законом ограничения касаются главным образом организационно-кадровых вопросов. Например, Меркель не имеет права уволить кого-то из своих подчиненных, равно как и уйти по собственному желанию члены кабмина тоже не могут. Парламент не может выразить правительству вотум недоверия — потому что доверием новый бундестаг его никогда и не наделял. У немецких юристов для такого положения дел есть специальный термин: принцип "окаменения" правительства.

"Но в целом дееспособность правительства, в том числе и во внешнеполитических вопросах, сохраняется. Основной закон составлен таким образом, что никакого вакуума власти нет", — подчеркнул политолог.

Напомним, выборы в бундестаг прошли 22 сентября. По итогам голосования блок Меркель получил 311 из 631 места в парламенте нового созыва. Этого недостаточно, чтобы самостоятельно сформировать новый кабмин, поэтому ХДС/ХСС начал диалог о коалиции с СДПГ и "зелеными".