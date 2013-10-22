Украина обошла Россию по цене на бензин среди стран Европы

Цены на бензин в странах Европы в третьем квартале 2013 года основную часть времени изменялись разнонаправленно, однако уже к концу сентября, вместе с растущими ценами на нефть, автомобильное топливо начало дорожать практически повсеместно, отмечают эксперты.

С начала года наибольший рост цен на бензин наблюдался в Белоруссии (на 16,7%), Норвегии (на 6,3%) и России (на 6,3%). В Великобритании цены на бензин с октановым числом 95 снизились на 4,9%.

Стоимость 95-го бензина в Норвегии в пересчете на российские рубли на начало октября 2013 года в среднем составила 81,5 рубля (20,86 грн) за литр.

Вторую строчку рейтинга занимает находящаяся в экономическом кризисе Италия — 76 рублей (19.47 грн) за литр бензина.

На последнем месте рейтинга впервые за последние несколько кварталов расположился нефтедобывающий Казахстан, где, по оценкам экспертов РИА Рейтинг, литр 95-го бензина стоил 29,5 (7,55 грн) рубля.

На втором с конца месте находится Белоруссия со стоимостью бензина на уровне 32,2 рубля (8,25 грн) за литр. Экономические проблемы в этом государстве привели к тому, что впервые за долгий республика уступила последнее место партнеру по таможенному союзу, отмечают эксперты.

Россия со средней ценой на 95-й бензин на уровне 32,7 рубля (8,37 грн) за литр занимает 31 место в рейтинге, замыкая последнюю тройку участников.

Самое дешевое дизтопливо также в Казахстане, России и Белоруссии.

Эксперты РИА Рейтинг сравнивают цены на бензин среди стран Европы, но при этом не меньший интерес представляет приведенная в исследовании справочная информация по стоимости топлива на других континентах.

Так, цена 95-го бензина в США в третьем квартале составила 31,6 рубля (8,09 грн) за литр, дизтоплива — 33,2 рубля (8,50 грн) за литр. На среднюю зарплату житель США мог приобрести 3,315 тысячи литров бензина.