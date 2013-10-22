Онищенко покидает пост главы Роспотребнадзора

"У Геннадия Григорьевича Онищенко истек срок полномочий на посту главы Роспотребнадзора, в связи с чем он покидает этот пост. Новым главой ведомства будет назначена заместитель руководителя Роспотребнадзора Анна Попова", - заявила Голодец журналистам в Пекине, комментируя сообщения о возможной отставке Онищенко.

Она подчеркнула, что Попова - "квалифицированный врач и хороший специалист", передает РИА Новости.

В России 63-летний Онищенко запомнился своей непримиримой борьбой с вредными привычками населения и эпидемиями разнообразных болезней, включая свиной и птичий грипп, а также громкими публичными заявлениями. Одним из таких заявлений стала фраза Онищенко, прозвучавшая в эфире одной из радиостанций, о том, что сам он не болел уже несколько десятков лет.

В историю же международных отношений Онищенко войдет благодаря запретам на импорт в Россию разнообразных продуктов питания, в том числе вина, минералки и молочной продукции, из ряда стран. В адрес чиновника нередко сыпались упреки в том, что некоторые ограничения Роспотребнадзора, которым он руководил почти десять лет, могли иметь скорее внешнеполитические, чем санитарные предпосылки.

Как сообщал УНИАН, в июле 2013 года Роспотребнадзор под руководством Онищенко ввел запрет на ввоз продукции Roshen в Россию. Роспотребнадзор отобрал в торговых сетях Москвы продукцию четырех фабрик — киевской, винницкой, мариупольской и кременчугской, и выявил нарушения по качеству и безопасности. Сообщалось, что продукция не соответствовала нормативам по содержанию жиров и органолептике, имела отклонения по показателям качества. Кроме того, в молочном шоколаде "Рошен" был якобы обнаружен бензопирен (вещество первого класса опасности).

Главный санитарный врач России неоднократно подчеркивал, что претензии к кондитерским изделиям компании Roshen возникли из-за качества продукции и не стоит искать в запрете на ввоз украинских конфет в РФ политическую компоненту.