Мищенко предложил отсрочить наказание Тимошенко на время лечения за границей

Внефракционный народный депутат Сергей Мищенко предлагает Верховной Раде принять закон, предусматривающий отсрочку выполнения приговора осужденному в связи с болезнью.

Текст соответствующего законопроекта “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно лечения осужденных за границей”, размещен на сайте парламента.

Депутат предлагает внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Украины, которыми предусмотреть, что суд, в связи с болезнью осужденного, нуждающегося в лечении за границей, может отсрочить наказание на срок лечения его за границей.

Ходатайство о перенесении исполнения приговора для больного, нуждающегося в лечении за границей, подает осужденный, и к нему должно прилагаться письменное согласие иностранного государства, в котором осужденный намеревается проходить лечение, и медицинское заключение о необходимости такого лечения.

“Суд в постановлении устанавливает срок, на который откладывается исполнение приговора, отмечает обязанность осужденного не отлучаться из соответствующего лечебного учреждения без разрешения суда и прибыть для последующего отбывания наказания после его выздоровления, но не позже окончания срока, установленного судом, разъясняет основания и последствия отмены отсрочки исполнения приговора, а также дает распоряжение о временном прекращении исполнения наказания, в том числе об освобождении лица, находящегося в учреждении исполнения наказаний, до завершения отсрочки исполнения приговора”, - говорится в проекте.

Мищенко предлагает установить, что в случае отсрочки исполнения приговора администрация учреждения исполнения наказаний или уголовно-исполнительная инспекция на основании постановления суда об отсрочке исполнения приговора, вступившего в законную силу, временно прекращает исполнение наказания до завершения такой отсрочки. Инспекция выдает осужденному справку установленного образца, где указываются основания и срок, на который откладывается исполнение приговора, а также администрация учреждения исполнения наказаний или уголовно-исполнительная инспекция могут предоставить осужденному разрешение на выезд за пределы Украины.

Проектом предусматривается, что отсрочка исполнения приговора в связи с болезнью осужденного, нуждающегося в лечении за границей, может быть отменена судом в случае, если осужденный уклоняется от лечения или не выполняет взятые на себя в связи с отсрочкой исполнения приговора обязательства по ходатайству органа или учреждения исполнения наказаний, которое ведает исполнением наказания или осуществляет контроль над поведением осужденного. Копия постановления об отмене отсрочки исполнения приговора, вступившего в законную силу, направляется в соответствующий орган иностранного государства, уполномоченный на предоставление международной правовой помощи для обеспечения возвращения осужденного в Украину для последующего отбывания наказания.

В случае невыполнения осужденным обязанности относительно возвращения для последующего отбывания наказания, в установленном этим Кодексом порядке решается вопрос о выдаче осужденного (экстрадиции) для исполнения приговора и последующего отбывания наказания.

Автор проекта на своей странице в Facebook написал, что “после многочасовых споров и пререканий с руководством Верховной Рады, я зарегистрировал изменения и дополнения к моему законопроекту о разрешении лечения заключенных за границей. И то, это стало возможным только потому, что под стенами ВРУ меня ждали журналисты”, - написал Мищенко. В то же время на сайте парламента содержится лишь его законопроект от 2 июля.

По его депутата, суть изменений, которые ему с невероятными усилиями удалось зарегистрировать, заключается в том, что после принятия этого законопроекта Юлия Тимошенко как свободный человек сможет покинуть пенитенциарное заведение и поехать в Германию на лечение.

“За основу своего законопроекта я взял положения, которые действуют в законодательстве стран Евросоюза. И не только Тимошенко, а все заключенные, которые в этом нуждаются, с решением суда смогут получить медицинскую помощь за границей”, - пишет Мищенко.

По его убеждению, сейчас Верховная Рада должна проявить политическую волю, проголосовать за законопроект в первом чтении. А уже до окончательного его принятия дополнить его нормами, которые устроят все фракции Верховной Рады.

Как известно, Мищенко зарегистрировал законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно лечения осужденных за границей” 2 июля 2013 года, 21 октября, он зарегистрировал изменения к этому проекту.

Напомним, что отозванный альтернативный законопроект Рудьковского предполагал зачисление времени лечения в тюремный срок.