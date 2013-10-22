Спецслужбы США прослушивали миллионы телефонов в Испании, Италии и Голландии

По сообщению местных итальянских СМИ, спецслужбам США удалось заполучить доступ к миллионам личных телефонных разговоров, sms-сообщений и электронной почте, принадлежащей итальянским гражданам, пишет Российская газета.

Эту информацию в интервью Radio24 подтвердил депутат Клаудио Фава, член парламентского комитета по контролю за системами безопасности (Copasir), прокомментировавший недавний инцидент с прослушкой во Франции.

"Мне кажется очевидным, что подобные действия имели место быть также на территории Италии. Если читать "Le Monde" между строк, то становится ясно, что система перехвата информации с использованием сенсоров была использована и в других странах мира. Более того, эта информация не отрицалась самими руководителями американских спецслужб, с которыми мы встречались в Америке две недели тому назад. Их главным оправданием было то, что они уважают американские законы в области прайваси и руководствуются интересами своей национальной безопасности. Однако тот факт, что их действия идут в разрез с законами стран-союзников (ред.: союзников США по НАТО), американцев, похоже, мало беспокоит. Нас же это не должно оставлять равнодушными", - пояснил Фава.

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На голландском новостном ресурсе DutchNews.nl также появилась информация о том, что американские спецслужбы записывали 1,8 млн телефонных разговоров голландцев ежемесячно, сообщает Russia Today. В материале указано, что в Нидерландах больше всего информации запрашивалось именно о телефонных звонках. В 2011 году число запросов о том, откуда был произведён звонок, составило 57 тыс.

Испанское издание El País сообщает о том, что власти страны также подозревают американские спецслужбы в слежке за своими гражданами. Однако уверены, что масштабы прослушки не затронули политиков, как это случилось с президентом Бразилии Дилмой Русеф и бывшим главой Мексики Фелипе Кальдероном.

Напомним, что 21 октября газета Le Monde опубликовала данные, рассекреченные бывшим агентом американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. В период с 10 декабря 2012 года по 8 января 2013 года Агентство национальной безопасности США (АНБ) перехватило 70,3 млн телефонных разговоров и смс французов.