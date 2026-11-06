В Украине завтра будут отключать свет: графики на 7 ноября

Продолжительность отключений для населения составит от 2 до 4 очередей, то есть от 8 до 16 часов.

Завтра, 7 ноября, в некоторых областях Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии, сообщает "Укрэнерго".

Так, с 00:00 до 23:59 будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Объем отключений для населения составит от 2 до 4 очередей, то есть от 8 до 16 часов.

Причина введения ограничений – последствия массированных российских атак на энергообъекты.

Видео дня

При этом в "Укрэнерго" обращают внимание, что в результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться, и советуют потребителям следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

График отключений – Сумская область

По данным "Сумыоблэнерго", в Сумской области завтра, 7 ноября, будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго". Света не будет, в зависимости от очереди, от 10 до 16 часов.

Отключения света в Украине

Сегодня, 6 ноября, в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях были вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии в 5 очередей. Как сообщили в "Укрэнерго", это необходимо для предотвращения снижения уровня напряжения в энергосистеме.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве самая тяжелая ситуация с энергоснабжением по стране. По его словам, достигнута договоренность с Германией и Испанией о поставках необходимых генераторов, кабелей и другого оборудования.

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев отметил, что Россия атакует распределительные подстанции, повреждение которых может приводить к отключениям сразу в нескольких микрорайонах, а постоянные воздушные тревоги затрудняют работу ремонтных бригад.

Вас также могут заинтересовать новости: