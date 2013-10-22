Таиланд решил ввести для иностранцев сбор за въезд в страну

Об этом заявил во вторник министр здравоохранения Таиланда Прадит Синтхаванаронг по итогам совещания руководителей министерств и ведомств, посвященного вопросам туризма, сообщает РИА Новости.

"На совещании, на котором присутствовали руководители национальной полиции, министерства туризма и спорта, а также министерства здравоохранения, было решено представить кабинету план введения денежного сбора в сумме 500 бат (17 долларов) с каждого человека, въезжающего в страну на срок более трех дней", - заявил министр. Для тех иностранцев, которые будут проводить в Таиланде три дня или меньше, сбор будет ограничен 30 батами (1 доллар) в сутки, добавил он.

По словам Синтхаванаронга, сбор не будет зависеть от того, имеется ли у иностранца таиландская виза, или он прибывает в Таиланд на условиях безвизового въезда. Сбор может быть введен в середине января, чтобы не нарушать планы туристов, которые готовятся приехать в Таиланд в пик туристического сезона, приходящийся на новогодний период.

Участники совещания согласились, что новая мера может заставить часть туристов отказаться от поездок в Таиланд, однако введение денежного сбора "не отпугнет визитеров более высокого качества", заявил чиновник. "Сейчас настало время привлекать в страну туристов более высокого качества, а для них такой небольшой сбор не станет проблемой", - сказал министр.