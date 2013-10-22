Ефремов объяснил, почему оппозиция не голосовала за повестку дня

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает, что блокирование работы парламента связано с нежеланием оппозиции принимать законопроекты, которые касаются возможности лечение экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко за границей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ефремов заявил на брифинге.

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По его словам, оппозиция не хочет работать, поэтому не голосует за утверждение повестки на неделю парламента Украины.

Он считает, что оппозицию испугало заявление Президента Украины Виктора Януковича о том, что именно парламент должен законодательно решить вопрос Тимошенко. «Как мне видится, данное заявление больше всего испугало наших коллег», - сказал Ефремов.

По его словам, на сегодня в парламенте зарегистрирован законопроект Сергея Мищенко, который мог бы уже «при нормальной работе» парламента быть рассмотрен в четверг в сессионном зале.

Ефремов считает именно это и связано с неголосованием оппозиции за повестку дня.

Он подчеркнул, что оппозицию «напугало то, что продвижение по Тимошенко может выйти на логический путь завершения».

Отвечая на вопрос журналистов, а почему же большинство не голосует за повестку дня, Ефремов сказал, что все вопросы, которые нужны для принятия в парламенте, ставятся в основном на четверг, с тем, чтобы в сессионном зале были все народные депутаты, и «мы можем эффективно проработать этот делать».