Каждый уничтоженный 'Панцирь' открывает путь для новых ударов ВСУ: в ВМС объяснили, почему

Крым остается основной отправной точкой для атак с использованием дронов с юга.

Силы обороны Украины на днях нанесли удар по двум комплексам "Панцирь" и огневой группе россиян в Крыму, а также по пункту управления дронами в Запорожской области и складу в Луганской области. В ВМС пояснили, что каждый удар по ПВО противника открывает для ВСУ возможности для дальнейших атак. Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, периодически даже от российских пропагандистов поступает информация о том, что не все российские военные аэродромы имеют полноценную защиту.

"Где-то стоит один "Панцирь", где-то – два… Это, конечно, не Валдай, где стоят десятки "Панцирей"… Соответственно, есть дефицит – это, во-первых. Во-вторых, производство этих систем ПВО является дорогостоящим и сложным из-за большого количества иностранных комплектующих. А производство должно покрывать темпы потерь, а темпы потерь высоки, из-за чего и возникает дефицит", – сказал Плетенчук.

Видео дня

По его словам, поражение каждой единицы ПВО противника имеет большое значение. Это означает, что следующим этапом будет поражена цель, которую прикрывала эта установка. Также он отметил, что "Панцири" не являются "вершиной инженерного искусства" – у них есть определенные недостатки.

Как подчеркнул военный, каждая пораженная установка ПВО открывает Силам обороны новые возможности. Ведь ПВО "сама себя" не защищает, за ней стоят другие цели.

Кроме того, в эфире "Ранок.LIVE" военный рассказал, что Россия продолжает использовать Крым в качестве плацдарма для атак на Украину. Оттуда оккупанты запускают ударные беспилотники по Украине, размещают на полуострове вооружение и т. д. Поэтому Силы обороны продолжают наносить удары по российским военным объектам. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока Крым не вернется под контроль Украины, подчеркнул представитель Военно-морских сил ВСУ.

По его словам, полуостров остается одной из главных площадок для запуска дронов с южного и морского направлений.

"Крым, как вы знаете, является основной стартовой площадкой для атак дронов с юга и с моря. Поэтому да, работать там придется еще долго. И до тех пор, пока эта территория не будет возвращена под полный контроль, к сожалению, ситуация вряд ли изменится", – объяснил представитель ВМС.

Уничтожение пусковых установок

Для запуска беспилотников российские военные используют не только специализированное оборудование. Пусковыми платформами могут служить даже обычные пикапы и грузовики, в частности оснащенные ускорителями. Из-за этого полностью уничтожить все средства запуска довольно сложно.

Плетенчук отметил, что украинские силы систематически работают над сокращением количества таких установок. Кроме того, под удары попадают места хранения и сборки беспилотников, а также объекты, где готовят персонал для их применения.

"Пусковая установка для дронов – это ведь не что-то чрезвычайно сложное. Их запускают с пикапов, с обычных грузовиков, если, например, с ускорителем. Поэтому здесь сокращать, конечно, нужно, и это делается постоянно. Но уничтожить до нуля подобные пусковые установки – это такая себе задача со звездочкой", – отметил пресс-секретарь.

Ситуация на юге – что известно

Напомним, пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что российские оккупационные войска, находящиеся на Кинбурнской косе, используют её для контроля выхода из Днепровско-Бугского лимана гражданских судов. Навигация там очень опасна также из-за огромного количества взрывных устройств. Находясь на косе, оккупанты препятствуют передвижению гражданских судов из морских портов, в частности Николаева и Херсона, и ведут с полуострова "огневой обстрел" по материковой Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: