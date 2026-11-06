Путин будет разрушать мосты, порты и электростанции, пока Киев не сдастся, – FT

В Европе опасаются, что США попытаются заключить соглашение с РФ в ущерб Украине и НАТО.

Российский диктатор Владимир Путин не готов договариваться о приемлемых условиях прекращения войны, поэтому в Европе опасаются, что администрация президента США Дональда Трампа попытается договориться с Кремлем в ущерб интересам Украины и остальных европейских государств. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Поводом для беспокойства стали заявления Трампа после встречи в Белом доме с Кириллом Дмитриевым – представителем российского президента Владимира Путина на переговорах. Американский лидер сообщил, что стороны работают над масштабным соглашением, которое коснется не только Украины, но и всей Европы.

Впоследствии зять Трампа Джаред Кушнер уточнил в соцсети X, что США стремятся разработать практические механизмы учета интересов всех сторон в сфере безопасности. Среди возможных результатов он назвал создание долгосрочной системы европейской безопасности и стабильности.

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Однако в Европейском Союзе такие планы встретили без энтузиазма. Европейские чиновники опасаются, что Россия воспользуется переговорами для пересмотра действующего порядка в сфере безопасности и ограничения суверенитета соседних государств, входящих в НАТО.

Один из европейских чиновников назвал заявление Кушнера полной неожиданностью. По его словам, переговоры о будущем европейской безопасности не должны проходить параллельно с обсуждением прекращения войны против Украины.

Собеседники Financial Times также скептически относятся к трехсторонней встрече представителей Украины, России и США, которая состоится на следующей неделе в Абу-Даби. Они не верят в возможность достичь реального прекращения огня, ведь Путин, очевидно, рассчитывает ослабить Украину зимними ударами по энергетической инфраструктуре и другим критически важным объектам.

По мнению европейских дипломатов, Москва смещает фокус переговоров с территориальных вопросов на гарантии безопасности, чтобы еще больше выиграть время для продолжения войны.

По словам одного из собеседников издания, российский диктатор рассматривает авиаудары по Украине как месть за украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы и коммерческие склады в России этим летом.

"Я буду уничтожать всю вашу инфраструктуру, пока вы не согласитесь. К следующему году в Украине не останется ни одной инфраструктуры. Все мосты, порты, железные дороги, энергетическая инфраструктура, электростанции… будут разрушены", – сказал неназванный собеседник Financial Times, описывая позицию Путина.

По информации источников, Москва может использовать вопрос о западных гарантиях безопасности для Киева как повод требовать от Украины дополнительных территориальных уступок за пределами Донбасса.

Война в Украине: дипломатическое измерение

Как писал УНИАН, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Европа должна участвовать в предстоящих переговорах о прекращении войны в Украине, особенно при обсуждении вопросов безопасности. В то же время он утверждает, что европейские страны до сих пор не согласовали общую позицию и не определились, кто будет представлять их на переговорах.

Между тем бывший глава МИД Украины Павел Климкин считает, что даже после потери республиканцами контроля над Конгрессом Дональд Трамп сохранит ключевое влияние на внешнюю политику США и может усилить давление на Украину в вопросе мирных переговоров. По его мнению, Трамп понимает сложность оказания давления на Путина, поэтому сосредоточится на Украине.

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