В США умер Джей Рокфеллер – правнук знаменитого нефтяного магната

Правнук был почти "бедным", если сравнивать его состояние со знаменитым прадедом.

В пятницу, 6 ноября, в Вашингтоне в возрасте 89 лет скончался Джон Дэвисон "Джей" Рокфеллер IV – бывший сенатор-демократ США от штата Западная Вирджиния, представитель известной американской династии Рокфеллеров. Об этом сообщает The Washington Post.

Джей Рокфеллер был правнуком промышленника Джона Рокфеллера-старшего, основателя нефтяной империи Standard Oil, чья фамилия стала синонимом заоблачного богатства. Несмотря на происхождение из одной из самых богатых семей США, он выбрал политическую карьеру в Западной Вирджинии, где сначала работал общественным активистом. В 1964 году он приехал в небольшой шахтёрский городок Эммонс в рамках программы борьбы с бедностью. Там он занимался молодежными инициативами, помог создать общественный центр и организовал мобильную службу медицинского обследования для женщин.

Политическую карьеру он начал в местных органах власти, а в 1976 году победил на выборах губернатора Западной Вирджинии. В 1984 году Рокфеллера избрали в Сенат США, где он проработал пять сроков – до 2015 года.

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Политик уделял особое внимание прежде всего социальным вопросам. Среди его главных достижений – расширение налогового кредита для малообеспеченных работников, введение налогового кредита на детей и создание федерально-штатной программы медицинского страхования детей из семей с низкими доходами (CHIP). Он также защищал программу Medicare и поддерживал реформу здравоохранения Барака Обамы.

Значительное внимание сенатор уделял интересам шахтеров. Он работал над законодательством, гарантировавшим медицинские льготы работникам угольной промышленности и их семьям после закрытия шахт, а также поддерживал ужесточение правил безопасности на горнодобывающих предприятиях.

Кроме того, Рокфеллер возглавлял сенатские комитеты по торговле, по делам ветеранов и по разведке. Среди его последних законодательных инициатив был законопроект 2014 года об усилении кибербезопасности критически важной инфраструктуры.

Причину смерти бывшего сенатора его семья не сообщила. У него остались жена Шэрон Перси Рокфеллер, четверо детей и девять внуков.

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Также мы сообщали, что в конце октября британский актер Патрик Стюарт, известный ролями капитана Жан-Люка Пикара в "Звездном пути" и профессора Чарльза Ксав’ера во франшизе "Люди Икс", скончался в возрасте 86 лет после длительной борьбы с болезнью Альцгеймера и деменцией.

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