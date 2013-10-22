Тимошенко согласилась на частичное помилование - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после встречи лидеров оппозиции с министрами иностранных дел Польши и Швеции Радославом Сикорским и Карлом Бильдтом заявил лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

«Да, Юлия Тимошенко согласно на частичное помилование. Она об этом публично заявила, что она делает серьезный шаг. Она для судьбы Украины готова принять частичное помилование», - отметил Яценюк.

Как сообщал УНИАН, в начале октября Кокс и Квасневский передали Президенту Украины Виктору Януковичу ходатайство о помиловании экс-премьера "для юридической легализации возможности выезда Тимошенко за границу".

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В средствах массовой информации писали о, по меньшей мере, трех основных вариантах освобождения Тимошенко: "лечебные каникулы", когда Тимошенко будет разрешено лечение в Германии, но время лечения не засчитывается в срок отбывания наказания. На этом настаивают некоторые провластные депутаты Верховной Рады.

Оппозиция склоняется к варианту помилования, когда Тимошенко освобождают по помилованию, а уже потом, как выразился ее защитник Сергей Власенко, "она сама решает, что делать со своим здоровьем".

Европейские представители, и в частности депутат Европарламента Марек Сивец, а также некоторые СМИ в Украине, писали и о третьем варианте: "частичное помилование", когда срок заключения сокращается с семи до двух лет, но Тимошенко будет запрещено три года занимать государственные должности и за ней остается уплата штрафа в размере 200 млн долларов.