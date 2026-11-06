Море превращается в бульон: после атаки РФ на одесское побережье выбросило масло

В результате удара по порту "Черноморск" у лимана Аджалик разлив достиг акватории Черного моря.

В Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", зафиксированы новые выбросы растительного масла, которое попало в Черное море в результате российских ударов по портам региона.

Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

По его словам, после мощных штормов Черное море вновь вынесло масло на песчаный пересып в национальном парке "Тузловские лиманы". В частности, 3 и 4 ноября сотрудниками учреждения обнаружено еще несколько загрязненных участков на побережье и в мелководных зонах моря.

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"Такое загрязнение оказывает негативное воздействие на уязвимые микробиоценозы песчаной пересыпки", – подчеркнул исследователь, добавив, что аналогичные загрязнения побережья были обнаружены в октябре.

В результате удара РФ по порту "Черноморск", в том числе 26 апреля 2026 года, у лимана Аджалик, по данным спутникового мониторинга, разлив растительного масла тогда достигал акватории моря в пределах "Тузловских лиманов".

Как отметил Русев, тогда масло мощными волнами выбрасывалось на различные участки песчаного пересыпа, в том числе и в заповедную зону национального парка.

"Большой объём растительного масла осел на бентос моря и полимеризовался. И сейчас во время штормов оно поднимается со дна и продолжает загрязнять окружающую среду. Мощные волны и донные течения во время шторма действуют как механический миксер. Они взбалтывают этот слой, поднимают песок вместе с частицами или комками жира в толщу воды и выносят их на берег. В воде при этом образуется устойчивая эмульсия, а на песке пляжей оседают характерные маслянистые загрязнения", – подчеркнул ученый.

Российские удары по нефтяным резервуарам

Как писал УНИАН, в ночь на 26 апреля 2026 года российские военные нанесли удар с помощью дронов по Одесской области – были повреждены, в том числе, портовые сооружения. Сообщалось, что в результате атаки были повреждены технологическое оборудование, резервуары с маслом и грузовой транспорт, возникли пожары. Кроме того, было повреждено гражданское судно под флагом Палау, которое находилось в порту на погрузке.

Гидробиолог Национального природного парка "Тузловские лиманы", председатель общественной организации "Зеленый лист", руководитель Одесского областного отделения Национального экологического центра Украины Владислав Балинский заявил, что в Черном море зафиксировано "пятно" подсолнечного масла площадью 40 кв. километров. Эта площадь была указана без учета загрязнения в Сухом лимане – водоеме, расположенном недалеко от Одессы и соединяющемся с морем судоходным каналом.

В декабре 2025 года из-за массированных атак РФ по порту "Южный" в Черное море попали тонны растительного масла. В морской воде оно образует пленку на поверхности, которая ограничивает доступ кислорода и света к морским организмам. Масло было обнаружено на нескольких пляжах Одессы, погибло много птиц.

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