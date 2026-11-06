Вышел еще один трейлер 'Новых похождений Клиффа Бута': фильм покажут в кинотеатрах

Сиквел фильма "Однажды в... Голливуде" можно будет посмотреть на "больших экранах" и в Украине.

Стриминговый сервис Netflix показал новый трейлер черной комедии "Новые похождения Клиффа Бута" (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth), который станет сиквелом фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood) 2019 года.

Лента, события которой будут происходить почти через 10 лет после финала первого фильма, расскажет о дальнейшей судьбе бывшего каскадера Клиффа Бута. Расставшись с актtром Риком Далтоном, главный герой теперь работает "фиксером в студии", в чьи обязанности входит разрешение сложных ситуаций во время съемок.

Однажды его нанимает популярный актер Чарли Питерс, но не в качестве дублера, а для того, чтобы решить его проблему с гангстерами.

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К роли Клиффа Бута вернулся Брэд Питт ("Большой куш", "Бойцовский клуб", "11 друзей Оушена", "Бесславные ублюдки", "Скоростной поезд", "F1: Фильм").

Также в фильме снялись Элизабет Дебики ("Вдовы", "Тенет", "Стражи Галактики 2", сериалы "Ночной администратор", "Корона"), Скотт Каан ("Трилогия Оушена", сериал "Полиция Гавайев"), Карла Гуджино ("Дети шпионов", "Город грехов", "Хранители", "Запрещенный прием", сериалы "Призраки дома на холме", "Падение дома Ашеров"), Ягья Абдул-Матин II ("Мы", "Кэндимен", франшиза "Аквамен", сериалы "Стражи", "Чудо-человек", "Гнев"), Питер Веллер (франшиза "Робокоп", сериал "Сыны анархии"), Холт Маккелени ("Гнев человеческий", "Миссия невыполнима: Финальная расплата", сериал "Охотник за разумом"), Тимоти Олифант (сериалы "Дедвуд", "Мандалорец", "Чужой: Земля", "Лаки") и другие.

А вот режиссерское кресло Тарантино уступил Дэвиду Финчеру ("Семь", "Бойцовский клуб", "Социальная сеть", "Остаться в живых", "Убийца") – сам создатель первого фильма на этот раз выступил лишь сценаристом и одним из продюсеров.

Фильм выйдет в кинотеатрах Украины в формате IMAX уже 25 ноября 2026 года, а 23 декабря он станет доступен онлайн на Netflix.

Отметим, что Netflix довольно редко выпускает в украинский кинопрокат свои новые фильмы до того, как они появятся онлайн – обычно эта практика распространяется только на США и еще некоторые страны.

"Новые злополучные приключения Клиффа Бута" станет первым за несколько лет крупным релизом Netflix в украинских кинотеатрах. Кроме того, в следующем году сервис покажет на "больших экранах" украинских кинотеатров эпическое фэнтези "Нарния: Племянник чародея" (Narnia: The Magician's Nephew) от американской режиссерки Греты Гервиг ("Леди-Птица", "Маленькие женщины", "Барби").

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