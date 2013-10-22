Яценюк требует отставки правительства из-за "катастрофы" в экономике

Он отметил, что экономическая ситуация в Украине является “катастрофической и драматичной”.

По словам Яценюка, “золотовалютные резервы центрального банка Украины минус 17 млрд долларов США, мы не покрываем даже три месяца импорта”.

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Яценюк отметил, что “вся банковская система страны находится под серьезным ударом - ударом возможной девальвации национальной денежной единицы, в стране нет валюты для того, чтобы удерживать валютообменный курс”.

Как заявил Яценюк, Государственное казначейство Украины имеет на своих счетах в определенные периоды 3 млн. грн, и этого не хватает даже на то, чтобы «заправлять автомашины парка Президента Украины Виктора Януковича».

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Он сообщил: “Мы объявили по всей стране обращение ко всем депутатам всех местных советов: расскажите правду о том, что деньги местных бюджетов, которые должны финансировать учителей и врачей и местную общину, украдены центральным правительством. И в пятницу мы представим доказательства этой слабой, непрофессиональной и предательской политики этого правительства по отношению к народу Украины”.

Как известно, по пятницам во время пленарных заседаний Верховной Рады проходит Час вопросов к правительству.