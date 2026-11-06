Классические душевые кабины уходят в прошлое: какое решение становится популярным

Главная особенность такого решения – душевая зона располагается на одном уровне с остальным полом.

Традиционные душевые кабины с высокими поддонами и массивными стеклянными конструкциями уступают место более открытому варианту – так называемым итальянским душевым.

Тренд, который получил распространение в Италии, становится все популярнее и в других европейских странах. Как написало издание Chip, душевые в итальянском стиле особенно хорошо подходят для небольших ванных комнат, где важно рационально использовать каждый сантиметр пространства.

Главная особенность такого решения – душевая зона располагается на одном уровне с остальным полом. В отличие от традиционной кабины, здесь нет высокого поддона, через который нужно переступать, а вместо полноценного ограждения часто устанавливают только одну стеклянную перегородку. В некоторых случаях душевую зону оставляют полностью открытой.

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Благодаря отсутствию массивных конструкций ванная комната выглядит просторнее. Пол и стены воспринимаются как единое пространство, без четкого разделения на душевую и остальные зоны.

Почему такие душевые становятся популярными

Одно из главных преимуществ итальянских душевых – простота ухода. В традиционных кабинах известковый налет, мыльные разводы часто скапливаются на стеклянных поверхностях, в направляющих, профилях и углах.

У открытых душевых конструкций таких труднодоступных мест значительно меньше. Обычно достаточно протереть стены и пол, а вода благодаря небольшому уклону стекает в центральный или линейный слив.

Еще одно преимущество – возможность адаптировать душевую под разные стили интерьера. Для оформления можно использовать керамогранит, натуральный камень, микроцемент или керамическую плитку. Особенно лаконично выглядят крупноформатные плиты, позволяющие уменьшить количество швов.

При этом расположение смесителей, полок, ниш и стеклянных перегородок можно подобрать индивидуально. Это позволяет создать как полностью открытую душевую, так и вариант с частичным ограждением, которое защищает остальную часть ванной от брызг.

Кому подойдет душевая без поддона

Душевые вровень с полом ценят не только за внешний вид. Отсутствие порога делает их удобнее для людей с ограниченной подвижностью, а также для семей с маленькими детьми. Кроме того, такая конструкция обеспечивает больше свободы движений во время принятия душа.

Особенно актуально это решение для небольших ванных комнат: душевая зона не выглядит громоздкой и не перегружает интерьер.

Какие недостатки есть у итальянского душа

Несмотря на преимущества, установка такой душевой требует более тщательной подготовки, чем монтаж обычного поддона. Необходимо правильно организовать слив и обеспечить уклон пола, чтобы вода не застаивалась и беспрепятственно уходила в канализацию.

В некоторых случаях для этого приходится углублять или, наоборот, поднимать уровень пола. В старых зданиях такие работы могут оказаться сложными и дорогостоящими, а иногда требуют дополнительной оценки состояния конструкций.

Особое внимание необходимо уделить гидроизоляции. Если она выполнена некачественно, вода может проникать в стяжку и стены. Подобные повреждения не всегда удается обнаружить сразу, а ремонт впоследствии может обойтись дорого.

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